Épilepsie : le témoignage d'Etienne, jeune étudiant clermontois souffrant de cette maladie

Clermont-Ferrand, France

L'épilepsie est "un mal invisible". Les mots sont d'Isabelle, maman d'Etienne, jeune étudiant clermontois. A 22 ans, pourtant, Etienne souffre de cette maladie.

Deuxième pathologie neurologique en France, l’épilepsie se caractérise par la répétition de crises imprévisibles, soudaines et souvent très brèves. La crise d’épilepsie se présente alors comme un court-circuit des neurones. Sa première crise, Etienne l'a faite à 2 ans, et comme tous les épileptiques, il ne s'en souvient pas. Sa mère se rappelle : "Elle était très spectaculaire. Son grand-frère est venu nous chercher alors qu'on été à table. On est arrivé et on l'a vu dans la deuxième phase d'une crise tonico-clonique, celle qui s'apparente à un coma. On a rien compris à ce qui se passait et on a appelé les pompiers, qui, eux, ont compris qu'il s'agissait d'une crise d’épilepsie."

Pas de permis de conduire pour Etienne

Aujourd'hui, Etienne ne fait plus régulièrement de crises de même nature. Il est sous traitement, qu'il change souvent en fonction des effets secondaires. Mais un de ses nombreux soucis, ce sont les absences de quelques secondes qu'il subit lors de sa vie étudiante. "Au premier semestre, par exemple, on avait une journée avec 11 heures de cours, avec très peu de pauses. J'étais obligé de sécher le dernier cours car je ne pouvais plus tenir." Ces absences lui posent un vrai souci, car en une heure, il peut en faire plusieurs, ce qui rend compliqué le suivi en cours.

"A l'université, un de mes profs sait que je suis épileptique."

Autre symbole de l'exclusion professionnelle : les épileptiques comme Etienne ne peuvent pas passer le permis de conduire, en raison de ses absences. "Je ne peux pas être livreur, ou garder des enfants dans des villes en dehors du réseau de transports en commun. C'est handicapant car on demande la mobilité" estime le jeune homme. Même si en théorie, il est possible de passer les épreuves si l’épilepsie est stabilisée, Etienne sait qu'il sera impossible pour lui de le passer. "En plus, cela nous coûte cher en terme d'assurances, car on représente un risque pour eux."

Malgré tout, Etienne cherche à vivre une vie normale. "On a voulu cela, qu'il participe aux sorties scolaires, qu'il fasse du sport. Mais cela signifie beaucoup de papiers à transmettre aux enseignants pour qu'ils n'aient pas peur s'il fait une crise."

Pour tout comprendre sur l'épilepsie rendez-vous ce lundi 11 février dans le hall du CHU Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand de 10h à 16h. Des infirmières, des médecins et des associations comme l'ASEF (l'Association pour le soutien des épileptiques et de leurs familles) seront présents pour répondre à toutes vos interrogations. Une table ronde sur l'état actuel des soins en 2019, ainsi que l'organisation des soins en Auvergne est prévue dans l'amphithéâtre de cardiologie, au 1er étage de la nouvelle aile du CHU Gabriel Montpied, entre 17h et 19h.