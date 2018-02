A Epinal et à Neufchâteau, les salariés des services privés d'hospitalisation à domicile dénoncent des conditions de travail devenues insoutenables. Les arrêts maladie s'enchaînent au sein du personnel et certains patients ont dû réintégrer l'hôpital classique.

Épinal, France

Cela fait trois mois que les premiers signes sont apparus, et aujourd'hui c'est la crise au sein des établissements vosgiens d'hospitalisation à domicile. Ces centres privés s'occupent d'assurer les soins à la maison pour des patients atteints de maladie grave, chronique ou aigüe. Il y en a deux dans le département : à Epinal et à Neufchâteau, qui prennent chacun en charge une trentaine de malades.

Epuisement psychologique

Mais depuis plusieurs semaines, les arrêts maladie tombent en cascade au sein du personnel. Au point qu'à Neufchâteau, certains patients ont dû réintégrer l'hôpital classique. A Epinal, on n'en est pas loin puisque l'unique médecin s'est à son tour arrêté mercredi matin. La cause de cette crise : ce sont les conditions de travail, devenues insoutenables selon les salariés.

"Nous commençons notre journée à 9h, on roule dans tout le département de Charmes à Rambervillers tout en étant sans cesse au téléphone" raconte Angélique, infirmière au centre d'Epinal depuis plus de deux ans. "Et le soir à 17h, nous devons commencer l'astreinte et, de chez nous, être au téléphone toute la nuit avant de recommencer le lendemain" explique la trentenaire, en arrêt maladie depuis trois semaines pour des problèmes de dos et d'épuisement psychologique.

Danger pour les patients

" Ce sont les patients qui en pâtissent" dénonce Jérémy, lui aussi infirmier, en arrêt depuis trois jours. "Puisque nous sommes épuisés, nous sommes forcément moins vigilants et une erreur peut arriver" s'alarme-t-il. "Comme nous sommes tous en arrêt, certains patients en soins palliatifs qui souhaitaient mourir chez eux, mourront peut-être à l'hôpital" regrette Angélique. Les salariés demandent donc l'embauche immédiate d'une voire deux infirmières et le paiement de leurs jours de repos non accordés.

La direction de ces centres, que nous avons contactée, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.