Épinal : La bourse aux vêtements printemps-été bat son plein

Par Hervé Toutain, France Bleu Sud Lorraine

Plus de 9 000 articles sélectionnés, 400 déposants et 120 bénévoles mobilisés. La bourse aux vêtements printemps-été vous attend aujourd'hui et demain au centre des congrès d’Épinal. Une façon de se faire plaisir à peu de frais, et de faire un geste pour la planète.