Epinal: les syndicats manifestent pour le pouvoir d'achat

Manifestation intersyndicale cet après-midi pour le pouvoir d'achat. Ils étaient entre 300 et 400 à défiler dans les rues d'Epinal. Mobilisation qui devrait se poursuivre en l'absence de réponse du gouvernement.

"Ne pas subir, toujours agir". "Ensemble pour se faire entendre". "+de précarité - de protection, c'est ça l'avenir ?". Ils étaient entre 3 et 400 à manifester cet après-midi dans les rues d'Epinal à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Mobilisation interprofessionnelle pour le pouvoir d'achat.

"le gouvernement fait la sourde oreille, mais la question du pouvoir d'achat est au coeur de la crise que traverse le pays". Delphine Rouxel ne décolère pas. La secrétaire générale de la CGT-Vosges estime que la question est occultée dans le grand débat national. "Hausse du SMIC, des salaires, des pensions et des minima sociaux", des slogans simples qu'il faut marteler explique encore Delphine Rouxel.

"On est loin du compte et le gouvernement use d'artifice qui ne trompent personne" renchérit Eric Balaud. Le porte-parole départemental de Solidaires cite l'augmentation de la prime d'activité qui dit-il n'est qu'un complément sans droits sociaux ajoutés.

Les syndicats annoncent une poursuite de la mobilisation et des actions dans les entreprises et les services publics.