"Epione", des fleurs et des plantes aromatiques bio cultivées en Puisaye

"Epione" , c'est "Faire du beau et du bon"

Laure Sonveau © Radio France - Catherine Marchesin

Dans la mythologie grecque, Épione est une nymphe, princesse de Kos. "Celle qui soulage les maux" est mariée au dieu de la médecine Asclépios.

Les cultures bio © Radio France - Catherine Marchesin

Les cultures sont bio et certifiées sans pesticides ni engrais chimiques. Tout est fait à la main ( désherbage, récoltes, cueillette, ensachage ...)

Séchage en claies © Radio France - Catherine Marchesin

Basilic, aubépine, aneth, coriandre, hysope, laurier, mauve, mélisse, menthe , reine des prés, verveine, ortie, sarriette, sauge ... plus de 40 plantes sont cultivées séchées et transformées en infusion, aromates, plantes et fleurs en sirop, sucre, sel, chutney ... en tout plus de 70 références pour se faire du bien.