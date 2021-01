Épiphanie 2021 : à L'Isle-Jourdain, un pâtissier met à l'honneur son village sur les fèves de ses galettes

Et si pour cette Epiphanie, on s'offrait des fèves à l'effigie du Poitou ? C'est ce que propose un pâtissier de L'Isle-Jourdain, dans le Sud-Vienne ! Dans ses galettes, il glisse des fèves 100 % faites en France, qui représentent des monuments emblématiques de sa commune. Les habitants adorent.

La rue des Carnes, l'église Saint-Paixent, les anciens moulins en bord de Vienne et évidemment le monument emblématique de L'Isle-Jourdain, le Viaduc... A la boulangerie-pâtisserie Les Délices du P'tit Aimé, place d'Armes, Sylvain Bernard propose dix fèves à l'effigie de sa commune. Ce sont des cartes postales anciennes, datées entre 1900 et 1950, qui ont été reproduites sur des petits carrés de porcelaine, de la taille d'un timbre. Les fèves, fabriquées dans une entreprise grenobloise, qui emploie des personnes en réinsertion. Et c'est une association locale, le GHRAIJ (Groupe de Recherches Historiques et Archéologiques de L'Isle-Jourdain) qui a travaillé à la recherche des archives.

"J'aimerais avoir la fève de la rue des Carnes, mes parents y habitaient"

Sur le présentoir, un petit écriteau présente les dix fèves. Jacques, qui habite L'Isle-Jourdain depuis une trentaine d'années, s'amuse à reconnaître les différentes vues de son village :"La rue des Carnes, l'église, le café-théâtre, énumère-t-il. Ce sont des bons souvenirs !"

Ces fèves évoquent aussi beaucoup de souvenirs à Jean-Pierre, qui s'est installé dans le village dans les années 1950 avec ses parents. Il est aussi l'ancien boucher de la commune : "Il doit y avoir dans les fèves une représentation des marchés d'animaux, qui étaient très importants auparavant, sur la place du Poitou. Les bêtes étaient transportées directement en train quand il fonctionnait encore", explique l'ancien commerçant. Jean-Pierre vient d'acheter une galette : "_J'aimerais bien avoir la fève de la rue des Carnes_, dit-il, cela me plairait car mes parents y habitaient".

Des clients de plus en plus nombreux

La boulangerie-pâtisserie Les Délices du P'tit Aimé, situé place d'Armes, a sélectionné les cartes postales avec l'aide du GHRAIJ. "_On a fourni les cartes postales les plus originales_, explique Jeanne Rousseau, membre de l'association. Parmi les plus rares, il y a celle de la pâtisserie de Sylvain ; c'est d'ailleurs la seule qui existe, elle date de 1900/1910 !" Jeanne Rousseau explique que cette initiative "fait plaisir aux anciens, qui retrouvent ces images grâce aux fèves de Sylvain."

Jeanne Rousseau, membre du Groupe de Recherches Historiques et Archéologiques de L'Isle-Jourdain. Copier

"Les gens avaient hâte de continuer leur collection de l'année dernière ; notre clientèle est assez âgée, cela leur fait penser à des souvenirs d'enfance", explique Sylvain Bernard, le pâtissier. Ces fèves font donc le bonheur des habitants, et aussi, pour la deuxième année, celui de Sylvain Bernard. "L'an passé, quand les gens ont appris qu'on proposait des fèves de L'Isle-Jourdain, on a eu de nouveaux clients, de l'ordre d'une dizaine de pourcent. On a vendu plus de 1.000 galettes en un mois, contre 750 d'habitude", détaille-t-il.

Le pâtissier réfléchit déjà à ses fèves pour l'Epiphanie 2022. Cette fois, elles pourraient mettre à l'honneur le patrimoine du Sud-Vienne en général.