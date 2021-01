Épiphanie : les boulangers s'attendent à vendre beaucoup moins de galettes des rois cette année

Si les Français restent très attachés à la tradition de la galette des rois, notamment le jour de l’Épiphanie, mercredi 6 janvier, beaucoup moins de galettes devraient être consommées cette année. "Tout ce qui est entreprises, clubs, amicales, tout le monde prend une galette d'habitude", explique Dominique Anract, le président de la confédération de la boulangerie pâtisserie française. "Tout ça, c'est un marché qu'on va perdre", regrette-t-il, estimant à 20 % le volume de commandes en moins dans les entreprises.

La crise sanitaire continue donc d'impacter les affaires des boulangers et pâtissiers qui sont pourtant restés ouverts pendant les deux confinements mais enregistrent une baisse de "- 40 % à - 60 %" en moyenne, chiffre Dominique Anract qui remarque des disparités. "Tous les commerces des quartiers de bureaux sont très touchés", explique-t-il. Globalement, les ventes de snacking, de pâtisseries et de viennoiseries ont chuté. "On a beaucoup perdu sur les ventes de sandwichs et salades parce que les gens sont en télétravail, ils mangent chez eux", note encore le président de la confédération de la boulangerie pâtisserie française. Au moment de compter les pertes, il faut aussi ajouter au tableau le manque à gagner lié au tourisme et celui provoqué par la fermeture des restaurants qui prive les boulangers d'une grande partie de leurs commandes quotidiennes.

La bonne nouvelle pour la profession, c'est que la période des fêtes a redonné un coup d'accélérateur aux ventes. Au moment de la galette des rois, qui sert habituellement de tremplin pour débuter l'année, Dominique Anract suggère donc aux Français de "prendre leur galette chez un artisan qui fait ses produits maisons", soulignant "toute la richesse de l'artisanat" dont les créations "n'ont rien à voir avec des produits industriels".

La galette des rois chez le pâtissier ou à préparer à la maison

Pour cette Épiphanie 2021, la chef pâtissière parisienne Nina Métayer a quelques conseils pour les apprentis pâtissiers qui souhaiteraient se lancer dans la confection de leur galette des rois maison. "C'est très simple de faire une galette maison", assure-t-elle. "Si on n'est pas un super pâtissier, il vaut mieux acheter sa pâte feuilletée chez un bon boulanger et on peut réaliser soi même la crème d'amande : des œufs, du sucre, de la poudre d'amande, du beurre... Si on veut se lancer dans quelque chose d'un peu plus compliqué, on peut faire une frangipane. C'est un mélange de crème pâtissière et de crème d'amande. Après, c'est deux ronds de pâte feuilletée avec la garniture à l'intérieur. Au-dessus, on met un peu d’œuf et on peut s'amuser à faire de jolis dessins dessus. C'est ça qui va être la signature de la personne qui a fait la galette".

Nina Métayer propose pour sa part une galette originale nommée "Renaissance", avec des notes de châtaignes grillées, pour renaître de l'année 2020 qui s'est achevée.