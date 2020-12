Epta France recrute à Hendaye pour honorer des gros contrats

Epta France recrute 76 CDD pour son site d'Hendaye pour le premier semestre 2021. L'entreprise basque spécialiste des solutions en réfrigération commerciale vient de signer des gros contrats avec Lidl et Aldi, les leaders du hard discount en France.

C'est un rayon de soleil au coeur de l'hiver. En proie à des difficultés sur la première moitié de l'année 2020, Epta France (ex-Bonnet Névé) vient de signer de gros contrats avec les géants du hard-discount, Lidl et Aldi, pour la fourniture de mobilier réfrigérant. Pour honorer ces marchés, le groupe recrute en urgence 76 CDD sur son site d'Hendaye à partir de ce mercredi 2 décembre.

Débouché pour les licenciés de l'aéronautique

Epta, qui emploi 550 personnes au Pays Basque, doit aller vite. Elle a donc fait appel à l'agence Pôle Emploi de Saint-Jean-de-Luz qui, avec l'aide de l'agence de Biarritz et les agences d'intérim, a sélectionné en moins de 15 jours une centaine de profils. Les candidats, par groupe de 20 pour respecter les distanciations sanitaires Covid, vont découvrir l'entreprise et son site Hendayais, avant de passer des entretiens individuels, à partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi, dans une salle municipale de l'autoport.

Epta recherche avant tout du personnel pour monter le mobilier, ainsi que des braseurs et des plieurs, des métiers de la tôlerie, très spécialisés, qui nécessitent des profils bien définis et vont nécessiter une formation. L'entreprise d'Hendaye s'est d'ailleurs également tourné vers les entreprises aéronautiques de la cote basque qui procèdent actuellement à des licenciements économiques et dont certains ex-employés ont le profil recherché.

Projet d'investissement à Hendaye

Dans un premier temps, les nouveaux contrats vont permettre à Epta d'accroitre fortement son activitéet d'embaucher jusqu'à la fin du premier semestre 2021. Inespéré pour l'entreprise qui, du fait de la crise économique du secteur depuis 2018 et l'arrêt de l'activité pendant un mois lors du premier confinement au printemps dernier, accusait un résultat négatif à l'été dernier.

Epta espère désormais une reprise de l'activité de la grande distribution, pour l'heure au ralenti, et du mobilier réfrigérant. Le fabricant envisage en effet d'investir pour accroitre la capacité de son site hendayais.