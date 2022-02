Equilait fête ses cinq ans : "le pari réussi" de la vente de lait sarthois en circuit court

Vendre du lait sarthois en circuit court : le pari était audacieux. Cinq ans après sa création, la coopérative Equilait affiche stabilité et sérénité. "Le marché est là", confirme son président, David Bourdin. "Nous continuons à vendre 28.000 à 30.000 litres de lait par semaine dans le département via une cinquantaine de supermarchés et d'épiceries", indique l'éleveur de Sillé-le-Philippe.

"Nous avons repris la main sur notre travail"

Onze agriculteurs sarthois font partie de cette aventure. De la collecte du lait à la distribution, en passant par la mise en briques, la coopérative cherche à limiter le nombre d'intermédiaires. "Nous avons repris la main sur notre travail", se réjouit David Bourdin. "C'est nous qui avons édicté le cahier des charges. Nos fermes doivent être bas carbone, le fourrage doit être issu de nos exploitations et nous devons utiliser des matières premières françaises, sans OGM".

De "bonnes relations" avec les supermarchés

Alors que les agriculteurs poursuivent en cette fin février leur bras de fer avec la grande distribution au sujet des prix de vente de leurs produits pour l'année prochaine, Equilait assure entretenir de bonnes relations avec les supermarchés. "La démarche est totalement transparente en matière de prix. C'est très facile de discuter", témoigne David Bourdin. Cinq ans après la mise en place de cette coopérative Equilait, le modèle économique permet aux agriculteurs qui en font partie de vivre. "Il n'y a pas photo", résume son président. "Dans la tête aussi, ça fait du bien. Ca nous aide à nous lever tous les matins", ajoute-t-il. Idem pour la fidélité des clients qui "jouent le jeu", estime le Sarthois, en payant leur lait un peu plus cher que celui de la concurrence.

Bientôt des conditionnements par dix litres

Au printemps 2022, Equilait va poursuivre son développement. "Nous allons lancer le conditionnement de notre lait par dix litre, à destination, surtout, de la restauration collective", annonce David Bourdin sur France Bleu Maine. "Par exemple les écoles pour incorporer le lait dans la purée, les entremets ou les sauces. Avec des briques d'un litre, c'était devenu compliqué", explique le président de la coopérative.