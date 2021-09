Equipements hivernaux obligatoires au 1er novembre : le département de l’Ariège dit non

Au 1er novembre 2021, une nouvelle réglementation portant sur l’usage d’équipements hivernaux obligatoires doit entrer en vigueur pour 48 départements de montagne. Ce jour-là, la loi Montagne II va entrer en vigueur. Elle instaure en effet une nouvelle obligation : avoir un véhicule disposant d'un équipement hivernal (ex : pneus hiver, chaînes à neige, chaussettes à neige) pour circuler sur certaines routes.

Tous les départements d’Occitanie sont concernés à part le Gers. Mais le département de l’Ariège décide de s’opposer à la manière dont a été décidé cette obligation. Ensuite les préfectures de chaque département vont valider les communes concernées par la loi en s'appuyant sur la liste proposées par le Comité de Massif.

41 communes contre 78

Christine Téqui, présidente du Conseil Départemental explique qu'elle "comprend parfaitement la nécessité de sécuriser les déplacements de tous les usagers de la route mais je m’oppose au classement systématique de chaussées qui ne présentent pas de risque en matière de viabilité hivernale."

Dans le département, le comité de Massif a retenu 78 communes ariégeoises. C’est trop pour la présidente. "Sur la base d’une analyse réalisée par la Direction des Routes Départementales, j’ai proposé de ne retenir que les 22 communes situées à plus de 800 m d’altitude, les itinéraires précis d’accès aux stations de sport d’hiver et vers des cols ouverts hiver, soit 19 communes supplémentaires." L’Ariège veut donc sur cette liste 41 communes au lieu de 78 et parle d’un décret pensé par des "auteurs parisiens".

Verbalisation

Et c’est une question financière qui est en jeu pour Christine Téqui. "Qui dit obligation, dit contrôle, qui dit contrôle, dit verbalisation. A l’heure où le réchauffement climatique est sur toutes les lèvres (et donc la baisse des chutes de neige), au moment où les Français sont étranglés par les effets d’une crise sociale dont le Gouvernement ne semble pas prendre la mesure, faut-il en plus accepter le principe d’accentuer les contraintes de circulation et donc les dépenses ? Moi, je dis non !"

Car si vous n’avez pas les équipements et que vous circulez dans une des communes concernées, vous pourriez écoper de 135 euros d’amende.