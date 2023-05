ErgoSanté à Anduze se distingue au salon Preventica Paris avec deux innovations

L'entreprise d'Anduze (Gard), ErgoSanté participe au salon Preventica Paris qui ferme ses portes ce jeudi porte de Versailles (stand 115). L’entreprise cévenole - parmi les 9 plus belles PME de France - y présente deux innovations qui modifient l‘usage des exosquelettes passifs : le Hapo Up-front dédié aux membres supérieurs, et le Hapo Sensor, Un capteur de données d'exosquelettes passifs créé pour fournir une analyse des efforts en temps réel.

ⓘ Publicité

Le Hapo-Up-front, premier exosquelette passif 2 en 1

Dédié à la protection des membres supérieurs pour les tâches "au-dessus de la tête" (up) ou les tâches "bras en avant", le Hapo Up-front est le 1er exosquelette passif en son genre. Destiné à réduire significativement les douleurs dorsales ou musculaires, et l’apparition des troubles et la survenue des troubles musculosquelettiques. Il a été développé avec les éléments clefs de la gamme Hapo de chez ErgoSanté : légèreté, facilité d'utilisation, liberté de mouvement, efficacité, centrée sur l’utilisateur. Le Hapo-up-front réduirait - selon des données scientifiques - l'activité musculaire de l'épaule jusqu'à 40%. "Il est le produit de l'expertise technique de nos concepteurs et les retours d'expérience par les travailleurs sur le terrain. C’est une première dans le milieu », précise Samuel Corgne, fondateur et dirigeant d’ErgoSanté.

Hapo Up-front dédié à la protection des membres supérieurs.

Hapo Sensor le 1er capteur d’exosquelette passif au monde

Un outil unique au monde piloté sur smartphone qui permet d'évaluer l'intensité et la fréquence des mouvements de flexion d’un utilisateur d’exosquelette passif. Les mesures transmises par le capteur fixé sur le dispositif fournissent des informations objectives (taux d’utilisation de l’exosquelette, poids de charge économisé pendant une activité) à destination des utilisateurs comme par exemple les services de santé au travail. Pour Bérenger Le Tellier, responsable scientifique d’ErgoSanté, "Le capteur Hapo Sensor apporte de l'objectivité sur l'utilisation effective des exosquelettes passifs et sur les avantages concrets apportés à leurs utilisateurs".