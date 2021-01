"Certains entrepreneurs de la Loire peuvent mettre fin à leurs jours" craint le vice-président de la CPME 42

Peuvent-ils supporter un reconfinement ? Les entreprises de la Loire attendent avec crainte les prochaines annonces gouvernementales. Entretien avec Eric Digonnet, vice-président de la CPME, la confédération des petites et moyennes entreprises.

Interview : Eric Digonnet de la CPME Loire Copier

France Bleu Saint-Étienne Loire : dans quel état sont les chefs d'entreprise de la Loire ?

Eric Digonnet : Le moral est en berne avec beaucoup d'inquiétudes car de nombreuses entreprises ont du mal à se relever du 2e confinement. L'hypothèse d'un 3e confinement angoisse et on le voit avec les appels téléphoniques chaque jour à la CPME. Si on veut regarder le verre à moitié plein, il y a des entreprises qui s'en sortent et qui font preuve ingéniosité et d'imagination. Il faut penser qu'il y en aussi beaucoup qui restent sur le carreau avec dans notre pays un millefeuille administratif très complexe qui ne donne de la lisibilité qu'à à peine 10% des entreprises sur les aides qui peuvent leur être accordées.

Cette incertitude après un an de crise, elle vous bouffe ?

Une entreprise c'est des hommes et des femmes qui ont l'envie, qui les anime le matin, d'avancer et d'avoir une visibilité. Malheureusement si vous arrivez sur un rond-point et que toutes les voies sont fermées, vous avez de l'inquiétude, de l'angoisse. Il y a dans la Loire quelques entreprises dans une situation dramatique. Notre crainte est que certains entrepreneurs mettent fin à leur vie. C'est dramatique et c'est la réalité du quotidien. Je pense à 3 ou 4 entreprises, dont une dans la restauration et une autre dans les escape games, où la détresse est vraiment totale