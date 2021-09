Ernée : l'Espace Louis Derbré va devenir un lieu de résidence artistique et musicale

Après avoir acheté l'espace Louis Derbré l'année dernière, le groupe Génération va le transformer en résidence artistique. Des travaux pour créer un studio et une salle de répétition vont bientôt démarrer, pour accueillir à terme des concerts et des festivals. Un projet qui s'est concrétisé très vite, raconte Thierry Daveu, l'un des fondateurs du groupe Génération.

"J'ai eu beaucoup de chance"

"Après avoir visité l'espace, j'ai envoyé un mail au fonds de dotation qui gère l'espace, pour savoir combien ça coûte et j'ai eu beaucoup de chance puisque leur site était en dysfonctionnement depuis un an", raconte Thierry Daveu. "Ils avaient 400 mails à lire mais ils ont réparé le site le jour où j'ai envoyé mon mail."

La fille de Louis Derbré, en charge du fonds de dotation, a été séduite par le projet de résidence musicale. "Que ce soit des musiciens, des danseurs ou des fanfares de rue, j'imaginais un projet autour de la musique, tout ce qui touche à la musique dans plein de domaines", précise Thierry Daveu. "Ça s'est fait en 15 jours."

Début des travaux en octobre

"Ça va nous permettre d'avoir un espace beaucoup plus grand. Des espaces comme ça dans l'Ouest, il n'y a pas beaucoup", assure Thierry Daveu. les travaux vont commencer en octobre pour créer un studio et une salle de répétition. "Le but de la résidence, c'est qu'il y ait des échanges de bons procédés entre le studio de répétition et la Fonderie pour faire des concerts."