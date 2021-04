Ernée : la ministre Amélie de Montchalin promeut un meilleur accès aux services publics en Mayenne

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, était à Ernée ce vendredi matin pour visiter l'espace France Services. Le gouvernement déploie ces structures depuis un an avec un objectif : rendre plus accessible les services publics pour les habitants.

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, et le préfet de la Mayenne, Xavier Lefort, à l'espace France Services ce vendredi matin à Ernée.

Les réformes de l'État sont-elles appliquées en Mayenne ? C'est ce qu'est venue vérifier dans notre département ce vendredi matin la ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques. Après avoir rencontré l'association Citad'elles à Laval, spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales, Amélie de Montchalin s'est notamment rendue à Ernée, dans un espace labellisé France Services.

Cette structure permet aux usagers d'avoir un meilleur accès aux services publics dans un même lieu. Depuis un an, le gouvernement les déploie partout en France depuis un an. Il existe actuellement huit espaces France Services en Mayenne et d'ici la fin de l'année, il devrait y en avoir seize, soit une structure de ce type par canton dans le département.

Neuf services publics au même endroit

Amélie de Montchalin fait un tour de France afin de faire le point sur la mise en application des réformes de l'État. La Mayenne est le 13e département qu'elle visite après le Calvados, l'Indre, les Côtes-d'Or ou encore le Val-de-Marne. La ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques cherche à suivre les résultats et à voir s'il y a des blocages. "Le but, c'est de s'assurer que la parole politique est suivie par des actes", souligne Amélie de Montchalin. Après sa visite en Mayenne, la ministre adressera un rapport au Premier ministre, Jean Castex et au président de la République, Emmanuel Macron, sur la situation des réformes dans le département.

Amélie de Montchalin échange avec René, un usager de l'espace France Services d'Ernée. © Radio France - Maïwenn Bordron

Parmi les réformes en cours, il y a notamment le déploiement des espaces France Services partout en France. Il en existe actuellement 1 300 sur le territoire et le gouvernement vise 2000 structures de ce type d'ici la fin de l'année (et 2500 en 2022). Concernant la Mayenne, la ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques souhaite que d'ici "la fin d'année 2021 dans le département, il y ait au moins un espace service par canton, donc ça fera 16", précise-t-elle. Aujourd'hui, la Mayenne est dotée de huit espaces France Services, comme à Ernée donc, mais aussi à Gorron, Lassay-les-Châteaux ou encore Meslay-du-Maine.

On va avoir du coup à moins de 10 minutes de chacun des habitants de la Mayenne, un endroit où chacun pourra être accompagné pour faire ses démarches administratives. - Amélie de Montchalin

Dans chaque espace France Services, les usagers peuvent retrouver neuf services publics dit de la vie quotidienne comme Pôle Emploi, la CAF, les impôts, mais aussi les retraites ou l'assurance maladie. "Ça veut aussi dire que Pôle emploi ou la CAF vont être présent dans au moins 16 lieux en Mayenne", insiste Amélie de Montchalin. Tous ces services se trouvent au même endroit, les usagers n'ont "plus besoin d'aller faire le tour des guichets".