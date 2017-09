Erreur de planning des pilotes : des vols Ryanair supprimés à l'aéroport de Bergerac

La compagnie aérienne low cost Ryanair va annuler 40 à 50 vols par jour jusqu'à la fin octobre à cause "d'une erreur dans le planning de ses pilotes". L'aéroport de Bergerac en Dordogne est concerné. Plusieurs vols sur la liaison Bergerac-Londres sont annulés.

Ryanair, la plus grosse compagnie aérienne low cost d'Europe va annuler 2000 vols d'ici le 28 octobre prochain. Cela représente 40 à 50 vols par jour. Une erreur dans la gestion des plannings des pilotes et de leurs vacances serait à l'origine de ce gros couac. Le patron de la compagnie aérienne irlandaise, Michael O'Leary l'a reconnu " on s'est clairement planté sur les tableaux de service". Il a promis que cela ne se reproduirait pas et à présenté ses excuses aux voyageurs.

Plusieurs aéroports sont concernés par ces annulations de vol et notamment l'aéroport de Bergerac:

Mercredi 20/09 : Londres-Bergerac

Jeudi 21/09 : Londres-Bergerac et Bergerac-Londres.

La liste des vols annulés est à retrouver sur le site de Ryanair ainsi que les démarches à suivre pour se faire rembourser ou pour modifier son vol. Des vols sont également annulés au départ de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. La compagnie aérienne irlandaise estime que 400 000 voyageurs pourraient être concernés par ces annulations.