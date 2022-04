Les directeurs d'Ehpad des Deux-Sèvres dénoncent le "mépris" du département, la présidente conteste

Dans une lettre ouverte, trois fédérations de directeurs d'Ehpad et services d'accompagnement des personnes âgées dénoncent le "mépris" et le "désintérêt" du département des Deux-Sèvres face à leurs difficultés financières. La présidente du département regrette une "démonstration de mauvaise foi".

Ce sont des voix qu'on n'entend que rarement. Dans une lettre ouverte publiée vendredi 1er avril, plusieurs directeurs d'Ehpad et de services d'aides aux personnes âgées des Deux-Sèvres alertent sur leurs difficultés financières, et le peu de considération qu'ils estiment avoir reçue du Département, dont dépendent ces établissements publics pour fonctionner. Selon ce texte, c'est une réunion de concertation, le 29 mars dernier, entre les trois fédérations de direction du département et la présidente Coralie Denoues qui a mis le feu aux poudres. "Déception est un mot faible pour décrire l'état d'esprit des directeurs d'EHPAD" à l'issue de cette rencontre, écrivent la trentaine de signataires.

"Comment pouvons-nous faire face ?"

"Mes collègues se sont sentis humiliés, et absolument pas écoutés", dénonce Jean-Pierre Bacle, à la tête de l'Ehpad niortais du Sacré-Cœur et porte-parole officieux du collectif. Lui-même a préféré boycotter l'échange. Au menu des discussions houleuses, les difficultés exacerbées rencontrées par les dirigeants d'établissements : difficultés de recrutement, nombre de personnel insuffisant, et surtout explosion des charges liée à l'inflation. "Dans mon établissement, nous avons déjà dépassé le budget de gaz de l'an dernier, et nous ne sommes qu'en avril", s'inquiète Jean-Pierre Bacle. "La problématique est la même pour la nourriture, qui est beaucoup plus chère. Et on ne va pas rationner les personnes qui vivent chez nous !" Face à cette envolée des coûts, les dirigeants d'Ehpad réclament une hausse des financements. Selon eux le Département n'est disposé à les augmenter que de 0.04%. "Comment pouvons-nous faire face ?" s'interrogent les signataires.

"Nous demandons que le département clarifie sa position. Veut-il, oui ou non, sauver les Ehpads des Deux-Sèvres ? Pour l'instant, on n'a vraiment pas le sentiment que c'est une priorité", abonde Jean-Pierre Bacle. Selon lui, de nombreux établissements des Deux-Sèvres sont en grande difficulté financière, et ne voient pas de solution. "A défaut d'un soutien financier que nous espérions à peine, nous attendions a minima une réelle écoute, un échange bienveillant, une compréhension de nos difficultés. Finalement, amertume conviendrait mieux que déception", taclent les signataires.

Un communiqué qui relève de la "malhonnêteté"

De son côté, la présidente du Département dénonce une "démonstration de mauvaise foi" qui est "inacceptable". "L’objectif de cette première rencontre était d’échanger de manière libre et franche sur l’ensemble des sujets de préoccupation, en donnant largement la parole aux responsables des EHPAD, volontairement sans aucun filtre de la part de la collectivité. Probablement que l’échange, le partage et la confrontation des points de vue ne font pas partie du logiciel des signataires de ce communiqué, contrairement à la grande majorité des responsables d’EHPAD présents à cette rencontre", réagit Coralie Denoues dans un communiqué paru lui aussi vendredi 1er avril.

"J’ai clairement indiqué que cette réunion serait suivie d’une prochaine rencontre, dans les deux mois, pour revenir point par point sur les sujets évoqués", ajoute-t-elle. "Les termes de ce communiqué relèvent donc délibérément de la malhonnêteté : lors de cette réunion, j’ai proposé entre autres la mise en place d’un groupe de travail sur l’attractivité des métiers du service à la personne, l’ouverture d’une réflexion sur la prise en compte des surcoûts liés aux prix de l’énergie et le lancement d’une étude sur le développement des énergies renouvelables".