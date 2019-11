Un nouvel atelier de biscuiterie à l'ESAT Les Chênes Verts à Nîmes

Nîmes, France

Ce sont des petits sablés aux raisins, figues, noix de coco, chocolat que vous retrouvez dans les supermarchés, les épiceries solidaires et l'école de votre enfant par exemple. Chaque jour, ces biscuits aident 25 hommes et femmes en situation de handicap mental à s'insérer socialement au travers de leur emploi. Il s'agit des ouvriers de la biscuiterie de l'ESAT Les Chênes Verts de Nîmes dont les nouveaux locaux ont été inaugurés jeudi 21 novembre dans le quartier du Mas de Roulan.

"Dédramatiser le handicap mental dans le monde du travail" - Angélina Béchard, directrice de l'ESAT

L'objectif de l'ESAT Les Chênes Verts (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) est de mettre les ouvriers en situation de retard mental ou de maladie du psychisme en contact avec le monde du travail "pour se rendre compte que ça se passe bien finalement, il suffit d'adapter les choses", explique Angélina Béchard, directrice de l'ESAT nîmois. Ce dernier emploie 57 personnes et s'articule autour de quatre pôles : la biscuiterie, les espaces verts, la carrosserie et les services aux entreprises. Tous ateliers confondus, l'ESAT a enregistré 763.000 euros de chiffre d'affaires en 2018, dont plus de 42% par l'atelier de biscuiterie.