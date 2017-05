Escales de paquebots à Cherbourg : 4,7 millions d'euros injectés dans l'économie locale

L'année dernière, 26 paquebots ont fait escale à Cherbourg. En tout, près de 52 000 passagers, britanniques en majorité, ont donc foulé le sol du Cotentin. Les retombées économiques pour le territoire sont importantes.

A chaque escale de paquebot, le centre-ville de Cherbourg s'anime. Cette année sera une année record au niveau des croisières : 32 bateaux attendus. Une belle saison qui s'annonce, promesse aussi de retombées économiques importantes pour le Cotentin.

Car les croisières rapportent. Les escales et leurs 52 000 croisiéristes ont ainsi permis d'injecter plus de 4,7 millions d'euros en 2016 dans l'économie locale, selon une étude qui vient d'être réalisée par un cabinet indépendant pour le Comité régional du tourisme du Cotentin. "Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les passagers ne restent pas dans leur bateau, ils descendent pour visiter, goûter des spécialités, profiter des produits typiquement français", indique Janyce Jones, coordinatrice au sein du Club Croisière, qui fait partie de l'Office de Tourisme de Cherbourg.

94 euros par jour et par passager

Selon cette étude, chaque passager dépense en moyenne un peu plus de 94 par jour. 20% font des excursions, et partent à la découverte des plages du débarquement, du Mont Saint Michel, du Val de Saire, du Cap de la Hague ou encore de Bayeux et sa célèbre tapisserie. Les autres, ceux qui restent à Cherbourg, dépensent 25 euros en moyenne, surtout dans les bars, les restaurants, les magasins de souvenirs et de prêt-à-porter.

Avec six paquebots prévus en plus par rapport à l'année dernière, les recettes tirées des croisières devraient donc encore augmenter cette année. Sans oublier le retour du Queen Mary 2 le 23 juin à Cherbourg, à l'occasion de la course The Bridge 2017, une course transatlantique entre Saint-Nazaire et New-York, entre le paquebot et les trimarans les plus rapides du monde.