Escape Game + Game Side : Saleilles devient le temple du loisir indoor dans les Pyrénées-Orientales

C'est une success-story catalane qui démarre il y a quatre ans dans la zone artisanale de Saleilles. Rudy Chelli et son épouse ouvrent Escape Dimension, un escape game composé de salles différentes. Le principe est simple : une équipe de joueurs est enfermée dans une pièce et doit tenter d'en sortir en résolvant des énigmes. Le succès est alors très rapide.

"La plupart des escape-games étaient au début juste des jeux qui rassemblaient des énigmes et, avec mon épouse, nous avons tenté d'immerger complètement les joueurs dans un scénario", explique Rudy Chelli. A Saleilles, vous pouvez soit sauver l'âme du roi Arthur, enquêter dans les rues du vieux Londres ou bien vous plonger dans une histoire inspirée de Jumanji.

Et derrière ces ambiances, on retrouve la touche des propriétaires. _"Je suis un ancien magicien professionnel et mon épouse réalise des comédies médicales pour enfants. Ca nous aide pour la scénographie et la mise en scène. L'idée est à chaque fois de créer des émotions." _Et ca fonctionne : Escape Dimension a été désigné 6è meilleur escape game du monde !

Game Side, le dernier né

Devant ce succès, Rudy Chelli et son épouse décident il y a quelques mois de lancer Game Side, un autre concept à Saleilles. "C'est 2.400 mètres carré de loisirs avec des activités toutes plus folles que les autres. Ca va du quizz boxing au Fort Boyard. Ca cartonne car nous avions nos fidèles d'escape dimension qui attendaient l'ouverture et puis quand ça se termine, les gens ont des étoiles plein les yeux. Le bouche à oreille est très bon". En tout, quinze personnes travaillent au sein d'Escape Dimension et Game Side.

Le covid n'aura donc pas dissuadé le couple d'investir. "Dans le contexte de confinement, soit on est prostré, soit on en profite pour faire preuve de créativité" explique Rudy Chelli.