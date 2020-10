Esope, à Bourges : le calme avant la tempête ?

L'épicerie Esope permet aux étudiants de se ravitailler en payant les denrées au quart du prix du marché. En janvier dernier, ils étaient 650 inscrits. Et cette année, Esope s'attend à accueillir en nombre, une autre catégorie de bénéficiaires : les jeunes diplômés qui connaissent plus de difficultés, à décrocher une première embauche. C'est le cas de Jule, qui vient d'obtenir son diplôme de l'école nationale supérieure d'art de Bourges : " J'ai eu mon diplôme, mais à cause du covid, je ne trouve pas de travail. Je fréquentais déjà l'épicerie durant mes études, et je continue donc d'y venir. J'ai même essayé de travailler en restauration, en attendant, mais je ne trouve rien. On m'a proposé de retourner sur Paris, mais ce sont des projets trop aléatoires. Pour l'instant, je reste donc sur Bourges."

Jule est diplômé mais ne trouve pas de travail pour l'instant, et continue de fréquenter l'épicerie sociale Esope de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Esope propose jusqu'à soixante euros de denrées par mois, soit l'équivalent de 320 euros dans le commerce. Il faut avoir moins de 30 ans, être indépendant et avoir été orienté par une assistante sociale : " On a aidé pendant le confinement, des étudiants qui n'ont pas pu rentrer chez eux, décrit Inès Rouet, directrice de la structure. Et cet été, on a eu plus d'inscriptions par rapport aux autres années. Des étudiants qui n'ont pas trouvé de jobs mais aussi des jeunes d'origine étrangère notamment, qui ne sont pas retournés chez eux."

Inès Rouet, directrice d'Esope, accompagnée de ses deux salariés, Florian Micheau et Maxime Lathene © Radio France - Michel Benoit

L'épicerie sociale Esope est ravitaillée par la banque alimentaire du Cher qui voit la demande progresser : " Par rapport à la même période l'an dernier, on est entre douze et quinze pour-cent en plus, détaille Gérard Dumand, vice-président de la banque alimentaire du Cher, sachant que certains CCAS n'ont rouvert que début septembre, les chiffres restent donc très aléatoires pour le moment."

Gérard Dumand, vice-président de la banque alimentaire du Cher © Radio France - Michel Benoit

La banque alimentaire du Cher qui pense déjà à sa grande collecte annuelle prévue fin novembre. Elle recherche notamment des bénévoles pour être présente à la sortie d'un maximum de magasins. Certains bénévoles, des retraités ,ne seront pas forcément disponibles, par crainte du Covid. L'année dernière, la collecte avait légèrement diminué pour atteindre 54 tonnes.