Espérance de vie : 14.000 décès de plus dans les zones rurales que dans les villes chaque année

Si votre enfant naît dans une zone rurale, son espérance de vie est plus courte que s'il était né en ville. Si ce constat a déjà été rappelé maintes et maintes fois par l'Association des maires ruraux de France, qui appelle désespérément les pouvoirs publics à l'action, de nouveaux chiffres dévoilés ce jeudi en exclusivité par France Bleu viennent l'étayer.

Ainsi, selon ce nouveau volet de son étude sur la santé en milieu rural, l'AMRF révèle une surmortalité dans les zones rurales de 14.216 décès chaque année, par rapport à ce que l'on pourrait attendre si l'espérance de vie était identique à celle des villes.

Les écarts s'aggravent

Sur les 30 dernières années, l'étude constate une aggravation des écarts d'espérance de vie entre départements ruraux et départements urbains, pour atteindre près de deux ans d'espérance de vie en moins pour les hommes et un an pour les femmes. Alors qu'en 1990, la différence était quasiment nulle. "Le plus surprenant est la régularité extrême du lien entre types de départements et espérance de vie", note l'étude.

Pour obtenir une appréciation plus fine de la mortalité, à l'échelle infradépartementale, l'étude établit un "indicateur comparatif de mortalité", avec un score pour chaque bassin de vie. Cet indicateur permet ainsi d'établir une carte des "écarts à la mortalité moyenne". Résultat : "ce qui frappe d'abord", c'est "une géographie régionale", avec des écarts plus importants dans le nord et l'est, le centre ou la pointe de la Bretagne, ainsi que dans les territoires d'outre-mer.

Mais à y regarder de plus près, souligne l'étude, d'autres inégalités apparaissent : une opposition entre les préfectures et le reste du département, notamment. Ou encore des "effets de bordure" : "Les zones de surmortalité les plus importantes sont situées aux limites des départements et très souvent aux marges des régions à cheval sur deux ou trois départements. Ces territoires sont comme des délaissés de l'organisation territoriale", fustige l'AMRF, qui souligne que "la centralisation des soins a des effets délétères qui contribuent à l'abandon des territoires périphériques".

Quatre propositions concrètes

Face à ces constats, l'Association des maires ruraux de France rappelle "l'importance de la proximité dans l'organisation du service de santé". Elle appelle à une "refondation de la démocratie sanitaire". Pour cela, elle a réuni 35 réseaux de professionnels de santé et d'élus, tels que Familles rurales ou la Macif, afin de présenter des propositions de solutions concrètes.

Quatre propositions ont fait consensus :