"On espère faire une saison complète", les restaurants de la plage du Havre s'installent toute cette semaine

Vous avez peut-être aperçu une grande grue s'affairer sur la plage du Havre ce lundi, toute cette semaine, elle installe les 16 restaurants qui peuplent la plage le temps de la saison estivale. Après une fermeture tout le printemps 2020 et une réouverture avec masques et jauge en mars 2021, les restaurateurs croisent les doigts pour que le printemps-été 2022 soit une réussite.

Jusqu'à jeudi, une grande grue installe les containers des 16 restaurants de la plage du Havre. Cette année, ils seront ouverts du 26 mars au 26 septembre. "On a hâte, s'enthousiasme Saïd Boudjadour, le gérant du Heve. On espère que cette saison sera la bonne, qu'elle sera enfin complète".

Jérémy Durand jubile également, "on aura plus de masque et plus de pass vaccinal d'ici là". Le gouvernement a en effet annoncé qu'ils ne seraient plus obligatoires à partir du 14 mars. "Maintenant, on espère surtout que le soleil sera au rendez-vous", ironise le restaurateur.