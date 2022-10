"On espère que la situation sera résolue la semaine prochaine" : le directeur de Total Energies en Occitanie

Le gouvernement appelle à lever "sans délai" les blocages des dépôts pétroliers et menace "d'intervenir" par des "'réquisitions", alors que la situation devient de plus en plus tendue dans les stations essence du pays.

ⓘ Publicité

Si l'Ile de France et les Hauts de France sont les régions les plus touchées par ces pénuries de carburant, l'agglomération toulousaine est de plus en plus concernée. Un tiers des stations Total font face à des pénuries, un chiffre avancé par le directeur de Total Energies en Occitanie. Sylvain Panas était ce matin notre invité sur France Bleu Occitanie. Il espère que les blocages vont être levés dans les raffineries et que le dialogue social se tienne rapidement et sereinement.