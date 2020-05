"On espère sauver un peu la saison" dit Sara Elleni, directrice des Gîtes de France dans l'Hérault

Le gouvernement lance un plan de relance de 18 milliards d'euros et autorise les français à partir en vacances au mois de juillet et au mois d'août, à condition que la situation sanitaire ne se dégrade pas de nouveau. Un bol d'air et une lueur d'espoir pour le tourisme français.