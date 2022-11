“On espère une mobilisation générale des auxiliaires de vie” - Séverine, porte-parole des salariées de Domidom

Elles sont payées au smic horaire mais elles poursuivent leurs sacrifices financiers en basculant vers une troisième semaine de grève. Les auxiliaires de vie de Domidom, à Caen, sont déterminées à obtenir des salaires et des indemnités kilométriques en adéquation avec l’inflation.

“On a eu un échange avec la direction et nous ne sommes pas satisfaites. Actuellement nous touchons toutes 11,07 euros de l’heure, quelle que soit notre expérience. La direction propose 4 % d’augmentation, au mieux, pour les diplômées auxiliaires de vie” détaille Séverine Marotel, la porte-parole des salariées. Ces métiers sont indispensables pour les personnes âgées à domicile et nécessitent dans certains cas plusieurs visites par jour. “C'est très, très dur de se dire qu’on assure plus les prestations. On pense constamment à monsieur ou madame Untel qui ne va pas pouvoir nous voir. Mais ce n’est plus possible de continuer à travailler dans ces conditions. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le prix du gazole. Aujourd'hui, on en met de notre poche pour aller travailler !” La direction de Domidom dit avoir fait un effort sur les indemnités kilométriques en les majorant de 29 %. Mais après un aussi long mouvement, les grévistes de Domidom veulent un plan salarial plus large. “On espère une reprise des négociations” souligne Séverine Marotel, qui représente le noyau de dix grévistes sur la trentaine de salariées caennaise de Domidom.

Un déplacement à l’Assemblée Nationale

Jeudi dernier, elles se sont rendues à l’Assemblée nationale à l’invitation d’Arthur Delaporte, le député NUPES de Caen. Un déplacement sans effet concret sur leur situation mais pas sans intérêt non plus. “Ça nous a bien remotivé. On s'est senti vraiment écoutés avec sincérité. Malheureusement, il y a eu le 49,3 la veille, ce qui a provoqué l’annulation du débat prévu pour parler de notre cause”. Une cause qui dans l’absolue concerne toutes les aides à domiciles et auxiliaires de vie en France. Pourtant le mouvement des salariées caennaises de Domidom n’a pas fait tâche d’huile. “Là, on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas déjà pris ! En fait, beaucoup se plaignent. On peut parler avec n'importe quel auxiliaire de vie ou aide ménagère, on n'entend pas grand monde nous dira “moi je suis très bien, je suis très bien payé”. Non, tout le monde se plaint ! Sur Facebook, nous avons un groupe d’auxiliaire de vie en grève. Il y a des personnes qui nous disent qu'elles attendent en fait une date concrète d'appel à la mobilisation pour les auxiliaires de vie” souligne Séverine Marotel. Aucun appel à une grève nationale n’a été lancé. “On espère une mobilisation générale des auxiliaires de vie. Nous, on est prêt à attendre le temps qu'il faudra” conclut la représentante de Domidom.