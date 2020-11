Espia : des masques lavables et réutilisables Made In Hagetmau

Comment utiliser les savoir-faire de chacun, pour un intérêt commun ?

C’est de cette question qu’est née l’idée d’une collaboration entre des entreprises d’Hagetmau pour fabriquer des masques lavables et réutilisables. Tout commence avec des couturières de la cité chalossaise. En mars, elles commençaient à avoir des demandes de masques, en circuit court. Au début, elles utilisaient des tissus simples. Et c’est là qu’intervient l’entreprise Espia, pour qui ces couturières sont amenées à travailler.

On s’est rendu compte qu’Espia pouvait apporter une plus-value à ces demandes de masques, au travers d’un tissu qui avait des arguments techniques autour de la respirabilité. - Bruno Cazenave, le directeur de l’entreprise.

Bruno Cazenave, directeur d'Espia Copier

Un savoir-faire remarqué

Chaque couturière a un statut individuel et chacune avait des demandes de son côté. Constat : perte de temps à gérer les rendez-vous, la fabrication, la distribution. Désormais, Espia centralise tout cela, en accord avec les couturières. Au départ, elles étaient 3. Aujourd’hui, elles sont 7 dans cette aventure du masque Made In Hagetmau.

Espia a proposé 10 modèles de masques à la Direction Générale des Armées, ainsi qu’à un organisme dédié à la normalisation des masques. 2 d’entre eux ont obtenu l’appartenance à la catégorie « 1 », la plus grande catégorie au niveau de la protection pour des masques à usage non-sanitaire.

Une aventure collaborative

Afin de fabriquer plus et mieux, Bruno Cazenave a sollicité d’autres entreprises d’Hagetmau. Elles sont 10 en tout, à collaborer en circuit court et à proposer leurs services, sur Hagetmau et la Nouvelle-Aquitaine. Au plus fort des demandes, cette collaboration a permis de confectionner 7000 masques par semaine.

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15