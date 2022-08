Haute-Vienne : les prix à la pompe baissent, mais les incertitudes demeurent

Les prix à la pompe continuent de baisser. Pour la neuvième semaine consécutive, le Sans Plomb 95 et le Gazole grapillent quelques centimes, pour s'établir en moyenne à 1.77 euros pour le premier et 1.79 pour le second lors de la semaine du 15 août.

Un niveau presque équivalent à celui de février, avant le début de la guerre en Ukraine. Alors Claudine a saisi l'occasion dans une station essence du sud de Limoges. "J'ai regardé les prix avant de venir et puis j'ai profité de la baisse pour remettre un peu d'essence."

Une baisse durable ?

Pourtant, des inquiétudes demeurent chez Karine. Elle aussi fait le plein tant que les prix continuent de baisser mais elle ne se fait pas d'illusion. "Ca redescend petit à petit mais ce n'est pas encore assez. Pour moi d'ici septembre ça va reflamber".

Impossible de prédire si les prix repartiront à la hausse à la rentrée. "Cette baisse a été abordée il y a quelques semaines, mais je n'ai pas de boule de cristal pour dire si elle sera durable" s'amuse Bruno Marchat, secrétaire général du groupe pétrolier Picoty, basé à la Souterraine, en Creuse. Les prix ont baissé à la faveur de conjonctures économiques diverses, et à une hausse de l'offre sur le marché du pétrole.

Influence de la Chine et de l'Iran sur le marché

La Chine, premier importateur de pétrole au monde connaît un ralentissement de sa croissance et a donc moins acheté de pétrole. En parallèle, des discussions avec l'Iran ont repris concernant le nucléaire. Si elles aboutissent, le pays pourrait remettre environ un million de barils sur le marché.

Mais "il suffit qu'il se passe quelque chose dans la géopolitique mondiale, pour que l'on voit à nouveau les prix augmenter. Nous sommes dans un marché très complexe, où il est très difficile de faire des prévisions" indique Bruno Marchat. Une chose est sûre, la ristourne du gouvernement augmentera à la rentrée, passant de 18 à 30 centimes par litres.