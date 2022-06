Essence, manque de personnel, bas salaire : le ras-le-bol des aides à domicile du réseau ADMR en Mayenne

Le ras-le-bol et la colère des aides à domicile du réseau ADMR en Mayenne. Certaines d'entre elles vont débrayer ce vendredi matin entre 10h et midi, à Evron et Villaines-la-Juhel notamment. Hausse du prix des carburants, manque de reconnaissance, des salaires insuffisants alors que l'inflation explose et un manque de personnel pour bien faire le travail. La population vit plus longtemps et la demande d’aide augmente.

"Le week-end dernier, j'ai fait 430 kilomètres. C'est un choix personnel, j'aime mon métier"

Le personnel s'épuise, un métier sous tension. Les associations locales peinent à recruter, ce qui augmente la charge de travail des titulaires. Ça suffit s'exclame cette aide à domicile qui fait des dizaines et des dizaines de kilomètres chaque jour dans le nord du département, son salaire est de 1570 euros nets pour 32 heures : "cet été, on ne recrute plus. On enlève des interventions de ménage surtout. Ce week-end par exemple, il y a deux arrêts. C'est nous qui les remplaçons. Une samedi matin, une autre samedi soir, une autre encore dimanche matin...Ce n'est plus tenable, les plannings sont surchargés. On roule avec nos voitures, on met plus d'essence, on doit remplacer les pneus plus souvent. J'ai de la chance, là où je travaille, il y a une voiture électrique que j'utilise parfois pour faire des économies".

Les intervenants à domicile sont indispensables pour assurer le maintien à domicile des personnes âgées, en situation de handicap, vulnérables ou isolées : "nos aînés ont besoin de nous, si on n'était pas là pour les familles, ils ne pourraient pas rester chez eux. On fait de la fin de vie quand même aussi" poursuit-elle, espérant que les revendications qu'elle porte seront rapidement prises en compte.