Essentiem veut développer "un tourisme plus vertueux"

Essentiem est un fonds de dotation. En quoi cela consiste ?

Lionel Flasseur, président - Essentiem c’est une communauté d’acteurs engagés pour un tourisme plus vertueux. Sur le plan technique c’est un fonds de dotation ; un fonds de dotation c’est le petit frère de la fondation, c’est-à-dire que c’est un outil juridique qui permet de financer par du mécénat des projets d’intérêt général.

Vous avez collecté un million d'euros depuis votre création. Quelles sont les actions que vous menez ?

Le premier type d'actions c'est ce que l'on appelle les grandes causes, et notamment dans le domaine social qui est un sujet extrêmement important dans le tourisme durable. Par exemple on s'est associé à l'association nationale des chèques vacances pour faire partir à la montagne des milliers de jeunes en condition financière précaire pour 1€.

Est-ce qu'il y a un volet environnemental aussi ?

Oui il y a un volet environnemental : nous annonçons un programme de mécénat par Airbnb de sensibilisation et de formation des acteurs à la transition durable dans le tourisme. Le deuxième volet c’est la rénovation de sites touristiques patrimoniaux d’intérêt général pour faire en sorte de les aider dans leur transition énergétique.

Est-ce que ce n’est pas aussi une façon pour les entreprises de redorer leur blason à moindre frais... On parle de "greenwashing", le fait de verdir son image ?

Je pense que ça, c’était avant. Aujourd’hui tous les acteurs et notamment les acteurs de la montagne les acteurs du tourisme sont conscients et sont responsables vis-à-vis de leur terrain de jeu, vis-à-vis de leur filière, et engagent des actions structurantes pour assurer cette transition. On est sur des investissements qui sont colossaux parce que là on est en train de parler de mécénat, mais il y a également tous les investissements qui sont faits par les entreprises du secteur pour justement assurer cette transition. Ces investissements ne datent pas d’aujourd’hui, cela fait bon nombre d’années que ces acteurs travaillent dans ce sens-là. Je rappelle que l’ADEME a lancé un grand programme en début d’année pour asseoir la vision française qui est d’être à l'horizon 2030 la première destination du tourisme durable dans le monde. Et donc dans cette lignée Essentiem souhaite apporter modestement, humblement, mais de manière précise sa contribution en encourageant les grands acteurs à engager des opérations du type de celles que j’ai décrites.