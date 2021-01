Essity à Gien : le projet de boitier anti-Covid suscite la polémique

Le fabricant de papier toilette Essity veut se doter d'un nouvel outil contre le Covid-19 : un boîtier porté par les salariés et déclenchant une alarme quand la distanciation physique n'est pas respectée. Infantilisant et inutile dénonce la CFDT. Le site de Gien (Loiret) est concerné par ce projet.

Le groupe suédois Essity au coeur d'une polémique : le fabricant de papier-toilettes, d'essuie-tout et de mouchoirs veut mettre en place un nouvel outil dans la lutte contre le Covid-19 sur ses sites, notamment dans l'usine de Gien où travaillent 500 personnes. Cet outil, c'est un boîtier que porterait chaque salarié autour de la taille ou autour du cou, accroché à une dragonne. Et qui déclencherait un signal dès que la distanciation physique n'est pas respectée.

Comme le collier d'un chien, dénonce la CFDT

"On veut traiter les salariés comme des chiens" s'insurge la CFDT dans un tract. Christine Duguet, déléguée centrale du syndicat et salariée sur le site de Gien est furieuse : "Dès que deux salariés sont à moins de 2 mètres, le boîtier vibre, clignote ou déclenche une alarme, vous imaginez le truc ? s'époumone-t-elle. On va systématiquement rappeler les gens à l'ordre, c'est anxiogène et infantilisant."

Christine Duguet ajoute qu'elle ne voit pas l'utilité de ce nouvel outil : "On a déjà mis en place plein de mesures de prévention contre le Covid-19, qui sont parfaitement respectées. On porte le masque du matin au soir, des lunettes de sécurité si on est près d'un collègue, les restaurants d'entreprise ont été fermés, les gens mangent dans leur bureau ou sur leur machine, les espaces fumeurs ont une jauge réduite, etc... Pourquoi vouloir ajouter ce gadget ? Trop, c'est trop."

Un pas de plus pour la santé des salariés, répond la direction

De son côté, la direction assure n'avoir qu'un seul but : préserver la santé des salariés. "Ce projet s'inscrit dans la parfaite continuité de ce que nous avons mis en oeuvre depuis près d'un an, insiste Marc Specque, directeur de communication du groupe Essity en France. De quoi parle-t-on ? D'un boîtier qui émet un son, une lumière ou une vibration - cela reste à définir - pour dire aux salariés : "Attention, respectez les distances de sécurité, donc peut-être reculez d'un pas !"

Selon Marc Specque, ce système "sans géolocalisation ni données personnelles" permettrait aussi de repérer plus facilement les cas-contacts lors d'une contamination, "car on pourra identifier par le traçage si d’autres boîtiers ont été en contact avec la personne contaminée." Le projet sera présenté dans les prochains jours aux CSE des différents sites : "On va évidemment faire cela en concertation, avec des sites-pilotes et des équipes volontaires, pour déjà tester le système", assure-t-il.

Direction et syndicats sont tout de même unanimes sur un point : il n'y a pas eu particulièrement jusqu'ici de foyers de contamination au coronavirus sur les sites d'Essity en France.