"On est à bout", le coup de gueule du restaurateur châlonnais Fabien Souply

"C'est l'incertitude qui est pesante", Fabien Souply, à la tête de la maison Souply à Châlons-en-Champagne, désespère à l'idée de ne pas pouvoir rouvrir son restaurant le 20 janvier prochain. Cette date, d'abord avancé par le gouvernement comme une date possible de réouverture, est désormais une date de "revoyure". Le Premier ministre Jean Castex a confirmé dans sa conférence de presse que tous les établissements (culturels, sportifs ou autres) fermés à ce jour resteraient fermés jusqu'à au moins mi-février.

Cette attente est d'autant plus difficile à supporter pour Fabien Souply, qu'il ne la comprend pas toujours : "On s'est réinventé, comme on nous l'a demandé. On a appliqué les protocoles, on n'a pas licencié pour assumer la continuité de notre activité. Ensuite on nous a mis des couvre-feux, on l'a accepté mais au bout d'un moment, on a l'impression d'être les boucs émissaires de cette histoire et pourtant on est des professionnels de l'hygiène", dit-il.

L'inactivité nous épuise

La maison Souply existe depuis 1930 à Châlons-en-Champagne. Fabien, à sa tête depuis 2011, est la quatrième génération et pourtant cette année de crise sanitaire et économique menace son établissement : "Même si l'Etat nous aide un peu, ça nous permet de tenir hors de l'eau mais ce n'est pas suffisant. Et puis on n'est pas habitué à être inactif et en permanence subventionné. Parmi mes salariés, j'ai des gens qui viennent d'être parents, c'est compliqué aussi pour eux".

Fabien égraine les nombreuses charges incompressibles qu'il doit payer, mais il ne veut pas pour autant baisser les bras : "Il y a 90 ans de transpiration dans ce restaurant, alors on va se battre parce qu'on ne veut pas fermer".

Son recours rejeté par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

Ce jeudi, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours déposé par des particuliers et des restaurateurs, dont Fabien Souply, contre le couvre-feu avancé à 18 heures. Le juge administratif estime que l'arrêté du Préfet de la Marne "ne porte pas une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, ni à la liberté de commerce", même si il reconnaît que le couvre-feu fait obstacle à la vente à emporter des restaurateurs.

"C'était notre petit échappatoire", explique Fabien Souply, "On nous l'enlève, c'est la goutte de trop ! C'est frustrant, on est à bout. La colère grogne dans les rangs de la profession. Je veux qu'on ait le droit de travailler".