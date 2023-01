"Est-ce que je peux faire grève jeudi ?" : les réponses aux questions de nombreux salariés sarthois

Ai-je le droit de faire grève ? Si je suis syndiqué ou pas, est-ce que ça change quelque chose ? Et s'il n'y a pas de préavis déposé dans mon entreprise ? A quelques jours de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue ce jeudi 19 janvier, beaucoup de salariés se posent des questions. Certains pensent même qu'il n'ont pas le droit de cesser le travail dans leur entreprise… Bien souvent à tort. Car à de très rares exceptions, tous les salariés jouissent de ce droit constitutionnel , c'est-à-dire inscrit dans la loi.

Syndiqué ou pas, est-ce que ça change quelque chose ?

Au local de l'union départemental Force Ouvrière, le secrétaire général Loïc Boyard répond depuis la semaine dernière à des nombreux courriels et coups de fils autour de ce sujet : "La question qui revient le plus, c'est de savoir si en tant que non-syndiqué je peux faire grève ? On a eu des appels de personnes avec trente ans de boîte à leur actif, qui n'ont jamais manifesté mais qui nous disent, là, trop, c'est trop, on veut rejoindre le mouvement le 19."

Les permanents prennent le temps d'écouter, de bien examiner la situation des salariés pour ne pas les mettre en difficulté. Et dans l'immense majorité des cas, ils les rassurent : "Oui, bien sûr, vous pouvez faire grève." Dans le secteur privé , chaque salarié peut se mobiliser sans préavis et sans même se déclarer. D'après la loi, il suffit d'être deux (car il doit s'agir d'une action collective) et d'exposer des revendications. Mais dans le cadre d'un appel national comme celui contre la réforme des retraites, même un salarié isolé peut se mobiliser : les huit principaux syndicats ayant déposé un préavis illimité interprofessionnel, "tout le monde est couvert", souligne Loïc Boyard.

Quinze jours de préavis obligatoire à la Setram

Une exception tout de même : dans les entreprises privées qui assurent une mission de service public, notamment dans les transports, il faut un préavis de grève spécifique à l'entreprise, déposé dans un délai légal. A la Setram, le réseau de transports en commun de l'agglomération mancelle, par exemple, "c'est 15 jours avant la journée de mobilisation", indique un délégué syndical. A Radio France ou France Télévisions, c'est cinq jours. Mais dans ce genre d'entreprises, les syndicats anticipent souvent. A la Setram, la CFDT a ainsi déposé dès le 14 décembre un préavis qui court jusqu'au mois de mars.

Certains fonctionnaires n'ont pas le droit de grève

Contrairement à ce qui est généralement admis, le protocole se révèle en réalité plus exigeant dans le secteur public , où un préavis doit être déposé (en général cinq jours avant le début de la mobilisation) dans chaque métier, chaque collectivité ou chaque établissement. Chaque fonctionnaire doit en outre se déclarer gréviste 48 heures avant. Pour certains, le droit de grève peut faire l'objet de certains limitations, comme les hospitaliers, susceptibles d'être réquisitionnés sur ordre du préfet.

Enfin, certains agents de l'Etat ne disposent pas du droit de grève. C'est le cas des militaires, des gendarmes, des policiers, des magistrats judiciaires, des surveillants de prison et des agents des transmissions du ministère de l'intérieur.

En Sarthe, plusieurs appels à manifester ont été lancés pour jeudi : à 13h30 place du jet d'eau au Mans et à 10h place du Champ-de-Foire à Sablé-sur-Sarthe.