Amazon : "On est dans l'inconnu", des livreurs d'un sous-traitant bloquent un site logistique à Strasbourg

Ils ont le sentiment de s'être fait berner. Une vingtaine de salariés de Fast Despatch Logistics (FDL) ont ralenti l'activité de l'entrepôt Amazon du quartier de la Meinau, à Strasbourg, mercredi 17 août. Ils appellent le géant de l'e-commerce

Depuis le début du mois de juillet, les 70 salariés du site strasbourgeois n'ont pas été payés. Début août, ils ont appris que Fast Despatch allait fermer, sans savoir s'il s'agit d'une liquidation ou d'un redressement judiciaire.

"On est dans l'inconnu", résume l'un des salariés, qui travaille à FDL depuis deux ans. "On ne sait pas à quoi nous avons droit, personne ne nous donne aucune indication."

Principale revendication des livreurs : le versement de leur salaire du mois de juillet. "On nous dit sans cesse qu'on va nous payer mais le virement n'arrive pas", explique un autre employé. "Moi depuis trois semaines, je suis obligé de vivre dans le rouge, je n'ai plus aucune rentrée d'argent."

De "l'esclavage moderne"

Une désertion de la direction qui vient s'ajouter à des conditions de travail déjà très compliquées pour les salariés de Fast Despatch, répartis sur neuf sites en France. "Franchement, ça s'apparente à de l'esclavage moderne", commente un salarié, gilet orange sur les épaules. "On nous fait rouler dans des camionnettes parfois sans freins, avec des pneus lisses. On transporte nos colis dans des sacs pesant parfois jusqu'à 35 kilos, qu'on doit ensuite trainer dans le centre-ville quand on ne peut pas y accéder en camionnette..."

Les salariés de Fast Despatch affirment vouloir continuer la mobilisation tant qu'ils n'auront pas eu de précisions de la direction. "On ne peut même pas commencer à chercher un nouveau travail puisqu'on est toujours en CDI ici", expliquent-ils. "On sent qu'ils veulent nous pousser à la démission. Ils nous disent de partir de nous-mêmes pour ne pas devoir nous payer des indemnités. Mais nous n'y renoncerons pas !"

De son côté, Amazon annonce avoir mis fin à son contrat avec Fast Despatch. "Les sociétés de livraison avec lesquelles travaille Amazon embauchent et gèrent leurs propres équipes", explique l'entreprise. "Nous sommes intransigeants sur le fait que ces dernières se doivent de respecter les lois en vigueur, ainsi que le code de conduite des fournisseurs Amazon. Nous ferons tout notre possible pour que les livreurs [de Fast Despatch] obtiennent les informations sur les postes disponibles chez d'autres partenaires de livraison d'Amazon."