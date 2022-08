"On est dans la rentrée de la pénurie" fustige le syndicat SNES-FSU en Lorraine

A la veille des élèves, les enseignants de l'Académie Nancy-Metz font leur rentrée ce mercredi, dans un contexte de crainte de manque de professeurs et de recrutement de contractuels, dont la formation est mise en cause par le syndicat du second degré SNES-FSU.

Retour en salle des profs pour 29.751 enseignants du premier et du second degré dans l'Académie Nancy-Metz qui effectuent leur rentrée, un jour avant les élèves. Une rentrée 2022 marquée dans les collèges et lycées par la crainte de pénurie d'enseignants. Pour combler les besoins, le Rectorat a fait appel à des contractuels dont la formation est remise en cause par le principal syndicat du second degré, le SNES-FSU.

Formation en question

A la question : y aura t-il un enseignant devant chaque classe, son secrétaire en Lorraine, Bruno Henry, répond avec ironie "il y aura, si tout va bien, un adulte." Car les trois jours de formation dispensés avant la rentrée ne suffisent clairement pas, selon lui, à en faire des professeurs aptes à faire face aux élèves. "Enseigner, c'est un métier qui s'apprend. Il ne suffit pas de maîtriser les codes et connaissances disciplinaires pour savoir enseigner. Pour apprendre à enseigner, il faut du temps. Les nouveaux collègues ont eu une formation, j'ai envie de dire, de premiers secours."

Les contractuels sont sous payés, utilisés pour boucher les trous. Heureusement qu'ils sont là, on a besoin d'eux, on va les remercier. Mais ce n'est pas satisfaisant.

Manque d'attractivité

Pour Bruno Henry, l'Académie paye les "années Blanquer" durant lesquelles 500 postes d'enseignants ont été supprimés. "On est dans la rentrée de la pénurie, dans une situation de crise qui n'est pas nouvelle" poursuit l'enseignant messin qui pointe le manque d'attractivité et les rémunérations toujours trop faibles dans l'Education Nationale, malgré les promesses d'Emmanuel Macron. "Les promesses, il y en a ras le bol. Depuis plusieurs années on nous dit que personne ne commencera à moins de 2 000 €. Aujourd'hui, un enseignant qui commence, avec toutes les dernières revalorisations qu'on nous a présenté comme historique, c'est 1 485 € nets. C'est ça le salaire de base d'un enseignant qui commence."