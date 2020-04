"On est dans le flou" : des restaurateurs de Dordogne attendent la réouverture de leur établissement

Bruno Marien, chef du restaurant O'plaisir des Sens à La Roque Gageac peut comprendre la décision du gouvernement "car on accueille du monde, c'est normal" dit-il. Cependant, il aimerait avoir davantage de visibilité : "On ne sait pas où on va, on ne nous donne pas de date. C'est le plus compliqué à gérer" explique le restaurateur.Il poursuit : "On a un loyer qui est en stand-by, on a du personnel en chômage partiel, on a un apprenti et nous n'avons pas d'aide. Il est à notre charge complète".

Son établissement a perdu entre 80% et 90% de chiffre d'affaire. Pourtant, tous les mois perdus étaient des moins importants : "Avril est un bon mois avec Pâques. Au mois de mai, il y a des ponts. On avait beaucoup de réservations. Nos réservations de juin sont annulées aussi et je ne crois pas qu'on pourra ouvrir. On avait des mariages mais est-ce que les gens vont avoir le droit ?" s'interroge Bruno Marien.

Besoin d'informations concernant les mesures sanitaires

Cyril Haberland, chef du restaurant l'Atelier à Périgueux, préfère que toutes les précautions soient prises avant de retrouver son activité : "On veut rouvrir le plus tôt possible mais si on nous dit qu'il y a une deuxième vague et qu'il faut refermer, cela va être une catastrophe". Le problème ? C'est que le chef n'a aucune informations sur les mesures à prendre : "On est dans l'attente, dans le flou et dans le stress. On attend que le gouvernement nous donne des indications au niveau des normes sanitaires. Pour l'instant, on ne sait rien".