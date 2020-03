"On est des pestiférés" : les artisans du BTP de l'Oise en difficulté avec le coronavirus

"On a un petit peu un délit de sale gueule, hein, dans l'Oise. Et je pense que c'est la même chose dans le Haut-Rhin. On est un peu des pestiférés au niveau national !", s'écrie Philippe Morin. Le président de la fédération française du bâtiment dans l'Oise le dit : depuis que son département est devenu le premier gros foyer du coronavirus en France, "c'est plus compliqué de travailler, il y a des décalages de chantier, des opérations retardées".

"On le sent quand on vient sur les chantiers à Paris"

"Les 'Oh, ce serait bien si vous pouviez décaler un peu votre intervention', on l'entend. On a ça", assure-t-il. "Et quand on vient sur les chantiers à Paris", tout proche, "on n'est pas très bien vus en ce moment. On nous regarde sur les chantiers, en disant, 'ah toi tu viens du 60... pas une bonne régions, ça. N'approches pas trop'."

Selon le patron de BTP, le plus inquiétant est que l'économie isarienne risque de ralentir un grand coup : "On le voit déjà sur les routes. Il n'y a pas de présence sur les routes. Ce midi, je déjeunais dans un restaurant de 70 places, nous étions neuf !". Un ressenti, et seulement un ressenti, certes.

Bruno Le Maire promet un report des charges sociales

Le président de la FFB 60 est en train de faire remonter des données des entrepreneurs adhérents, pour tenter d'estimer cette baisse d'activité. "Toutes les entreprises confrontées à des difficultés pourront demander le report des charges sociales par mail" : le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a esquissé ce lundi les contours d'une mesure d'assistance aux entrepreneurs en difficulté. Le BTP isarien en aura sans doute besoin.