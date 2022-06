Au conseil départemental de la Manche, une intersyndicale dénonce des conditions de travail dégradées pour les agents chargés de l'enfance et un déficit d'accueil pour les enfants placés. Elle réclame donc "un plan de crise pour l'enfance".

"On est en mode survie" : les agents du département de la Manche dédiés à l'enfance réclament des mesures

Des membres et représentants de l'intersyndicale du conseil départemental de la Manche, le 28 juin 2022.

Enfance en danger ! C'est le cri d'alarme poussé par l'intersyndicale CGT-CFDT-FO-FAFPT du conseil départemental de la Manche. Elle dénonce des conditions de travail dégradées pour les 720 agents chargés de l'accompagnement et de la prise en charge des enfants placés.

Manque d'effectifs, salaires trop bas, surnombre d'enfants à charge par personnel ... "On est dans une usine à broyer des agents", affirme Laure Abisset, secrétaire générale du syndicat CGT. "Nous avons dû faire face à une augmentation de 25% d'enfants placés" en France "ces dix dernières années, mais les places n'ont pas suivies", explique-t-elle. "La démographie des assistants familiaux est également en train de s'effondrer car on a beaucoup de départs en retraite et très peu de recrutements. Il y a un vrai souci d'attractivité", ajoute Laure Abisset.

60 jeunes seraient sans solution d'hébergement

Selon la secrétaire générale de la CGT, cette situation est le résultat "d'années d'errance au niveau du social : les politiques n'ont pas mis les moyens, le département n'a pas anticipé une structuration de l'enfance". Aujourd'hui, les syndicats se disent "très inquiets pour les agents comme pour les enfants", alors que 60 jeunes manchois seraient sans solution de relogement, malgré la demande de placement par la justice. Et les 30 places d'accueil supplémentaires votées le 24 juin par le conseil départemental sont jugées insuffisantes.

Face à cette situation, l'intersyndicale réclame donc un "plan de crise pour l'enfance" au département de la Manche, et en particulier à son président Jean Morin, qui doit "reprendre son rôle de capitaine de bateau". Ce plan d'urgence doit, selon les syndicats, passer "par la création de places en structure, des recrutements d'assistantes familiales ou encore d'éducateurs, ainsi que par une revalorisation salariale", précise Olivier Poisson, responsable de la section CFDT au conseil départemental.