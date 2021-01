"On est en train de crever", s'inquiètent les restaurateurs qui ne devraient pas rouvrir le 20 janvier

La décision n'est pas encore publique mais elle ne fait plus guère de doutes. Les restaurants et les bars ne pourront pas rouvrir à partir du 20 janvier. Une date qui avait été fixée par Emmanuel Macron lors d'une allocution en novembre. Mais l'épidémie de Covid-19 ne recule plus. Les professionnels de la restauration ne se font plus vraiment d'illusions. "Tout le monde savait qu'on ne rouvrirait pas le 20 janvier, c'était un leurre", estime Sabine Ferrand, présidente de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Centre-Val de Loire. "Il faut arrêter de balancer des annonces s'il n'y a pas de vérification derrière. On n'est plus des gamins à l'école, on est des chefs d'entreprise avec des responsabilités", ajoute-t-elle.

Du flou, des rumeurs, aucun cap pour les restaurateurs

Dans son restaurant "Le 32" ouvert à Châteauroux, Joffrey Rouleau n'a pas anticipé un retour de ses clients en salle. "Je ne me suis pas préparé à rouvrir le 20 janvier. Autour de moi, dans mon réseau, on parle du mois d'avril. Ça ne me fait pas rigoler du tout mais on navigue vraiment à vue", explique celui qui lance son propre restaurant pour la première fois.

La situation sanitaire montre que l'épidémie de Covid-19 ne recule plus vraiment. En Berry, les hospitalisations repartent même légèrement à la hausse, avec 6 nouveaux malades du coronavirus pris en charge en 24 heures. "On peut comprendre que la priorité soit la santé des Français avec cette crise sanitaire. Mais en attendant, on est en train de crever", s'inquiète Sabine Ferrand. La présidente de l'UMIH dans notre région pointe du doigt la complexité administrative. "On nous annonçait qu'on pourrait se connecter sur Internet à partir du 4 janvier pour demander nos aides du mois de décembre. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas", dénonce-t-elle.

La vente à emporter ne suffit pas à compenser toutes les pertes

De nombreux restaurants se sont lancés dans la vente à emporter depuis le deuxième confinement. Souvent avec succès, les clients sont au rendez-vous. Mais ça ne suffit pas à compenser les pertes. "Ça a bien marché en décembre mais aussi parce qu'il y a les fêtes de Noël et du réveillon du Nouvel An. Les gens ont envie de foie gras, de saumon", explique Joffrey Rouleau. "Mais en janvier, c'est souvent plus calme. Ce mois de janvier fout un peu la trouille", ajoute-t-il.

On fait attention à tout, on ne dépense pas, je ne me paye pas"

"Si le gouvernement veut être équitable, il doit nous indemniser de nos fonds de commerces. On ne peut pas ne pas avoir de projets, de stratégies et de finances. On n'obtient rien aujourd'hui. C'est l'Etat qui nous a fermé, c'est à lui de payer", insiste Sabine Ferrand, de l'UMIH Centre-Val de Loire.