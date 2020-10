"On est en train de tuer l'économie", le cri de détresse du secrétaire général de l'UMIH 13

Le couvre-feu décidé par le gouvernement à Aix-Provence et Marseille provoque la colère et l'inquiétude des professionnels de nombreux secteurs : la restauration, le tourisme, le cinéma, le spectacle...Sur France Bleu Provence, Frédéric Jeanjean, secrétaire général de l'UMIH 13 est désespéré.

Son inquiétude se résume en quelques phrases "Comment va t-on faire pour pouvoir tenir, pour pouvoir faire face aux charges ?", Frédéric Jeanjean secrétaire général de l'UMIH 13 (Union pour les métiers de l'Industrie et l'Hôtellerie) est en colère après l'annonce du président de la République de la mise en place d'un couvre-feu à Aix-en-Provence et Marseille à partir de 21 heures le soir pour au moins quatre semaines. Les restaurateurs, les professionnels du tourisme, du spectacle, du cinéma seront fortement impactés.

Emmanuel Macron a promis de les accompagner : des mesures de chômage partiel et des "dispositifs supplémentaires" vont être mises en place. "Nous aurons des dispositifs de soutien supplémentaires" dit-il. Le chômage partiel sera pris en charge pour les secteurs de l'hôtellerie-restauration, du tourisme, de la culture, de l'événementiel et du sport à 100 % pour les employeurs et à 84 % du salaire net pour les salariés. "Pour les indépendants, jusqu'à 60 % du chiffre d'affaires et jusqu'à 10 000 euros seront pris en charge". Mais pour Frédéric Jeanjean ça ne suffira pas "comment va t-on faire pour pérenniser nos entreprises, on est en train de tuer l'économie".

De son côté Philippe Korcia, président de l'UPE 13, l'union pour les entreprises des Bouches-du- Rhône assure sur France Bleu Provence, que l'UPE va demander des exonérations totale des charges et l'abandon du Prêt Garanti par l'Etat "si il faut nous demanderont aux entreprises de ne pas rembourser le PGE (Prêt Garanti par l'Etat)".