"On est les plus heureux" : un an après avoir repris l'entreprise Pier Augé, le jeune couple ne regrette rien

Il y a un an, ils ont fait un pari : celui de s'installer à Châteauroux dans l'Indre et de reprendre l'entreprise de cosmétiques Pier Augé en difficultés financières depuis des années. A leur arrivée, les deux entreprises avaient fait le choix de conserver les 15 salariés de l'entreprise. Un an plus tard, où en sont Diane de Comte et Charles Dupont (26 et 29 ans) ? Ont-ils réussi à embaucher ? A se développer sur le web ? A redorer l'image de la marque ? Pour le savoir, on est allés leur poser la question au siège de l'entreprise à Châteauroux.

Un an après : le point sur les embauches et le chiffre d'affaires

A leur arrivée, Pier Augé comptait 15 salariés. Ils sont désormais 30. Charles Dupont, directeur général de la marque, fait le point : "On a embauché des CDI, des CDD et des alternants. En CDI, on est autour de 23 salariés, des commerciaux sur l'entièreté du territoire. Nous avons aussi un CDD et des alternants dans trois ou quatre équipes. On est conscients qu'il faut embaucher et mobiliser des ressources pour reconstruire l'image de marque et faire en sorte que demain Pier Augé récupère l'aura d'antan."

Concernant le chiffre d'affaires, Charles Dupont explique que leur objectif pour la fin de l'année c'est d'atteindre environ "2 millions d'euros annualisés. Deux millions pour une entreprise de 30 salariés ça reste une valeur faible mais il ne faut pas oublier que quand on a racheté l'entreprise, le chiffre d'affaires était d'1,3 million. Avec le plan de développement qu'on a mis en place, on a des ambitions au-delà de ce chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on investit beaucoup, pour que les années suivantes ce soit des multiples de ces chiffres-là."

Un an après : le point sur le développement du site internet

Pour récupérer cette aura d'antan, le couple comptait sur le développement de leur site internet et les achats en ligne. Où en sont-ils ? La réponse de Diane de Comte, présidente de l'entreprise : "Le premier réflexe qu'on a eu avec Charles, ça a été de refaire de A à Z le site internet _qui n'avait pas été refait depuis plus de 10 ans. On a énormément investi en référencement et en publicité sponsorisée sur le web et les réseaux sociaux. Tout ça nous ramène des ventes puisque je crois qu'_on a gagné entre 30 et 40% sur internet, ce qui fait qu'on commence à avoir un chiffre d'affaires totalement décent et qui nous permet d'investir encore plus sur le web."

Et Diane de Comte d'ajouter : "On ne veut pas perdre notre clientèle cœur et nos clientes cibles mais on voudrait montrer que dans nos gammes de produits on a aussi des produits pour les plus jeunes. Quand on a repris l'entreprise, le client type sur internet avait entre 45 et 65 ans. On a réussi à baisser cet âge à 35 ans et on a aussi aujourd'hui quelques clients dans la tranche 25/35 ans donc _petit à petit ça rajeunit._"

Un an après : le point sur les projets en cours

Plusieurs projets sont en cours. Tout d'abord en cosmétiques : un nouveau produit dans la gamme démaquillant a été lancé au mois de juin. Un sérum est prévu à la rentée et une nouvelle crème sera commercialisée en fin d'année comme l'explique Diane de Comte : "Trois nouveaux produits, c'est une chose qui _n'était pas arrivée depuis plus de 15 ans dans l'entreprise_. On a mis les bouchées double au niveau de l'innovation et de la recherche et développement pour sortir de la nouveauté."

Autre nouveauté : un investissement a été fait sur le site puisque l'outil de production était ancien : "'Nous sommes lauréats du plan de relance industriel de l'Etat donc ça nous permet de rénover entièrement de notre outil de production", précise Charles Dupont qui ajoute : "On fait ce qu'on appelle une salle blanche : il s'agit d'une enveloppe au sein du bâtiment qui est une zone ultra-propre pour augmenter notre capacité de production et produire dans un environnement encore meilleur que ce que nous avons aujourd'hui."

Enfin, 10 embauches additionnelles sont prévues pour l'année prochaine en France. "Nous avons également la volonté d'ouvrir des filiales en 2022 en Belgique et en Suisse et peut-être en Italie."

Un an après : le point sur leur place dans l'entreprise

"Ça n'a pas été difficile du tout de trouver notre place", explique Diane de Comte. "On a de la chance d'avoir récupéré une équipe qui "voue" sa carrière à Pier Augé. Avec Charles, on est des personnes transparentes. On dit la vérité. On laisse toujours notre porte ouverte pour discuter. _On a essayé de mettre en place un management collaboratif_. On peut venir nous parler, il n'y a pas de distance et je pense que ça marche plutôt bien depuis la reprise. C'est ce qui fait qu'il y a une bonne ambiance et c'est une fierté et une réussite pour nous."

Pour Charles Dupont, ce n'est pas une question d'âge, "mais une question d'idées et de compétences. On est venus avec des idées et un plan très clair donc l'âge est finalement optionnel."

Un an après : le point sur la vie personnelle

Le couple semble ne tirer que du positif de l'année écoulée et la résume en un mot : "Belle aventure" pour Charles Dupont et "surprenante" pour Diane de Comte. Le couple a acheté un terrain pour s'établir à Châteauroux et n'a pas l'intention d'en bouger : "On est les plus heureux. Châteauroux maintenant c'est notre maison." Et que les employés se rassure aussi. D'après le directeur général : "Le site de production restera toujours ici à Châteauroux. Il y a un réel héritage. On est soutenus dans nos démarches par la ville et c'est notre devoir de rendre l'ascenseur en restant ici."