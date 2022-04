"On est morts" : en Dordogne, les 237 salariés des menuiseries Grégoire n'ont plus l'espoir d'être sauvés

Cinq ouvriers boivent le café à l'ombre, assis sur des palettes au milieu des profils de fenêtre en PVC empilées, dans leur bleu de travail siglé du G de Grégoire. Un grand soleil baigne l'immense site industriel de Saint-Martial-d'Artenset, près de Montpon. Les machines sont immobiles. La ligne de production, silencieuse : "Bah, là ça ne vit plus. C'est mort. C'est mort ! On a fini la production il y a deux jours. On a fini ce qu'il y avait à finir. Il n'y a plus rien à faire maintenant. On attend. Le délibéré. Et vendredi matin ils viennent mettre les scellés, de ce qu'on nous a dit. Voilà", explique Jean-Jacques, soudeur, depuis plus de trente ans dans l'usine.

Le tribunal de commerce se prononce jeudi

Les Nouvelles Menuiseries Grégoire devraient baisser le rideau vendredi. L'annonce a été faite mardi aux 237 salariés par les administrateurs judiciaires : "Ils nous ont dit qu'il serait demandé une liquidation judiciaire avec fin du travail vendredi pour tout le monde. Voilà. Il n'y a pas d'issue, pas de repreneur", résume Yves Dangelot. Le tribunal de commerce de Périgueux doit se prononcer ce jeudi 28 avril sur la liquidation de l'entreprise, mais le délégué CFDT n'a plus aucun espoir : "On est morts".

On leur avait dit et redit que les choix n'étaient pas les bons. Mais bon, comme on dit, on est des petits ouvriers, on n'a pas de tête

La fin de 115 ans d'histoire ? Les Grégoire, c'est uneentreprise familiale née en 1907 avec un atelier artisanal à Monton-Ménestérol. L'usine de menuiseries extérieures et PVC est en difficulté depuis bientôt dix ans. Depuis la reprise par Prudentia en 2018, un fond d'investissement à capitaux en partie publics, ça a été la descente aux enfers : "Ils ont fait les mauvais choix. Alors qu'on leur avait dit et redit que les choix n'étaient pas les bons. Mais bon, comme on dit, on est des petits ouvriers, on n'a pas de tête", regrette Paolo Triglia, le délégué UNSA, amer.

Quelques salariés travaillent encore sur le site, quasiment à l'arrêt ce mercredi dans sa partie PVC. © Radio France - M. B.

"Nous, on n'a pas brûlé des palettes"

"Des salopards", lâche un autre salarié, plus en colère : "Nous on n'a pas brûlé des palettes. On a été sages parce qu'on nous a dit que si on se tenait, on pourrait avoir un repreneur. Eh bien on se fait enterrer quand même". Une première réunion s'est déroulée dans la matinée mardi pour évoquer les risques psychosociaux liés aux licenciements. On ne peut être plus clair. Puis mercredi, c'est un conseiller de Pole emploi qui a passé la journée dans un bâtiment à recevoir des salariés les uns après les autres pour parler de leurs perspectives de recherche d'emploi.

Il n'y a plus un sou dans les caisses. Les AGS, le régime de garantie des salaires de l'Etat, pourraient même devoir mettre la main à la poche pour payer les salaires du mois d'avril. Les premières lettres de licenciement pourraient partir mi-mai, selon les syndicats. "On attend que ça se termine. Les salariés, ils en ont marre, ils attendent que le couperet tombe", dit Paolo Triglia : "Certains, leur père, leur grand-père ont travaillé ici. Après, sortir d'ici, aller travailler où ? Ca va être compliqué de trouver du boulot. Sachant qu'ici, la plupart des salariés ont plus de 50 ans".