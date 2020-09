"On est pas des Kleenex": à Colomiers, les salariés de AAA manifestent contre les suppressions de poste

Rassemblés devant l'usine 8 basée avenue Guynemer à Colomiers, ils sont une cinquantaine à protester contre le plan social en cours au sein de leur entreprise. Plus de 700 postes sont menacés au niveau national chez AAA, pour Assistance Aéronautique et Aérospatiale, ce sous-traitant de catégorie 1 dans le secteur de l'aéronautique. Et les usines de Colomiers font partie des plus impactées, puisque 299 suppressions de poste y sont prévues.

On est pas des Kleenex

Les salariés dénoncent notamment un accompagnement inexistant pour les salariés licenciés. Aucune visibilité sur les aides qui pourraient être apportées, ni sur les indemnités de licenciement. "On est pas des Kleenex, on est des êtres humains" rapporte Manuel, 15 ans de boîte chez AAA.

Les négociations entre la direction et les syndicats doivent encore durer quelques semaines. L'entreprise AAA emploie près de 3500 personnes dans le monde.