"On est quasiment en situation de plein emploi" se félicite la directrice d'une agence d'intérim mayennaise

Les nouvelles économiques sont rassurantes, satisfaisantes pour le département de la Mayenne. La reprise est là, les employeurs cherchent à recruter. La preuve : plusieurs centaines d'emplois sont à pourvoir sur Mayenne et tout le nord du département, dans de nombreux secteurs.

500 emplois à pourvoir dans le Nord-Mayenne

Un job-dating est organisé ce mardi toute la journée. Aline Griffé est la directrice de l'agence d'intérim Adecco Mayenne/Ernée : "on assiste à une véritable dynamique qui perdure depuis plusieurs mois et qui va durer sur du long-terme. On est quasiment en situation de plein emploi avec un taux de chômage de 5,5 ou 6%. Tous les secteurs cherchent à recruter : l'industrie, l'agroalimentaire, le tertiaire, l'imprimerie, la logistique, le BTP, sur des profils qualifiés ou non-qualifiés. Il y a un vrai dynamisme sur le bassin du Nord-Mayenne et des gens des départements limitrophes sont attirés. On réussit aussi à les capter".

Les rencontres de l'emploi c'est à la salle polyvalente de Mayenne, de 9h30 à 17h30. 500 postes sont à pourvoir, 65 entreprises sont présentes.