"On est tous étouffés", 200 manifestants à Metz pour réclamer plus de pouvoir d'achat

"Ce que vous gagnez aujourd'hui, cela ne sert presque plus à rien, vous mettez tout dans les taxes", lâche, Fabrice, ouvrier à PSA à Borny. Comme lui, près de 200 personnes se sont réunies ce jeudi 17 mars pour réclamer plus de pouvoir d'achat face à la hausse des prix des carburants et une inflation toujours plus galopante. Un appel à la grève lancé par la CGT et l'UNSA. Des drapeaux FSU et Sud Rail ont également flotté dans le cortège.

Joindre les deux bouts

Le pouvoir d'achat ont été les deux mots d'ordre, scandés par l'ensemble des manifestants. "L'idée, c'est que le gouvernement prenne conscience qu'il y a un gros malaise sur le sujet, puisque beaucoup de salariés, qui travaillent, n'arrivent plus à joindre les deux bouts", commente Jean Riconneau, secrétaire général de la CGT des cheminots de Metz.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un sentiment partagé par de nombreux manifestants. "La hausse du prix de la vie, ça suffit maintenant ! Si à Paris, ils veulent pas comprendre, on leur fera comprendre", s'agace Fabrice, ouvrier à PSA à Borny. La remise du gouvernement de 15 centimes par litre de carburant achetée le fait sourire : "On va au travail tous les jours, on fait un minimum de 80 kilomètres aller-retour. Cela suffit 15 centimes à la pompe ? Une plaisanterie !"

Le gouvernement a également annoncé la hausse du point d'indice des fonctionnaires, sans en préciser le taux. Un dégèle qui n'était pas arrivé depuis 2017. "C'est une mesure qui interviendra après les élections, est-ce que ce ne sont pas des promesses ?", s'interroge Serge Spanier, secrétaire départemental de l'UNSA en Moselle. A quelques semaines du premier tour de la présidentielle, l'annonce du gouvernement est vue comme électoraliste.