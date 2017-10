"On est très bien dans l'Indre" : le PDG de La Halle veut rassurer les employés des dépôts logistiques

Le PDG de La Halle, Philippe Thirache, est en visite dans l'Indre. Il est venu rencontrer les 600 salariés des dépôts logistiques d'Issoudun et de Montierchaume, et les élus locaux. Le groupe va restructurer sa logistique mais veut rester dans l'Indre, et sans supprimer de postes, assure-t-il.

Le président-directeur général (PDG) de La Halle, Philippe Thirache, veut rassurer les salariés indriens. Il vient de passer deux jours dans le département, pour rencontrer les salariés des entrepôts logistiques d'Issoudun et de Montierchaume, qui emploient en tout 600 personnes, sans compter les intérimaires. Philippe Thirache a également été reçu par les élus locaux, André Laignel et Gil Avérous.

En début d'année, le groupe Vivarte, propriétaire de La Halle, a fermé 141 magasins. Et les syndicats craignent pour l'avenir des dépôts logistiques indriens. D'autant qu'aujourd'hui, celui d'Issoudun s'occupe des chaussures et celui de Montierchaume s'occupe des vêtements, alors que la direction de La Halle tend vers un regroupement des deux activités.

"Les deux dépôts sont spécialisés, l'un en chaussures, l'autre en textiles, mais l'évolution des achats, l'évolution clients, l'évolution du commerce, font que désormais les clients demandent à avoir les deux produits de la même manière, explique Philippe Thirache. Donc on est obligés d'adapter notre logistique à ce phénomène-là. La question qu'on se pose c'est : est-ce qu'on investit dans les murs actuels, ou est-ce qu'on investit dans des murs neufs ?"

"Il n'est pas question d'aller ailleurs que dans l'Indre" - Philippe Thirache, PDG de La Halle

Si le choix s'arrête sur des murs neufs, Philippe Thirache assure qu'il souhaite rester dans l'Indre : "Nous avons la conviction forte de rester dans l'Indre. Nous avons 600 collaborateurs dans l'Indre. Ce sont des gens de grand talent, qui ont 20 ans d'expérience en moyenne dans nos entrepôts. Il n'est pas question de changer de dynamique et de se poser la question d'aller ailleurs que dans l'Indre. On est au cœur de la France, notre positionnement c'est d'avoir plus de 800 magasins partout en France, on est proches de l'A20, on peut desservir facilement tous nos magasins... On est très bien dans l'Indre."

Cette éventuelle implantation d'un nouveau site dans l'Indre est justement l'un des enjeux de la rencontre entre Philippe Thirache et les élus locaux.

Pas de suppressions de postes envisagées

Quant à d'éventuelles suppressions de postes, si les deux dépôts viennent à fusionner en un dépôt unique, elles ne sont pas à l'ordre du jour, assure Philippe Thirache. "Nous allons baisser fortement nos prix, ce qui impose de vendre plus de quantité. On a projeté que nous devrions passer 50% de volume supplémentaire. C'est pour ça que notre logistique actuelle ne permet pas aujourd'hui de projeter ces progressions de volume. Si l'on veut le faire, il nous faut un nouvel entrepôt mécanisé, beaucoup plus moderne, mais en nombre de salariés, ça ne devrait rien changer. Nous aurons toujours de la logistique pour la chaussure, de la logistique pour les vêtements, même si elles sont sur le même site."

Cette nouvelle logistique pour La Halle ne devrait pas être effective avant l'année 2020, mais sa forme précise n'est pas encore définie. La direction de La Halle se donne une année de réflexion et n'arrêtera sa décision au cours de l'année 2018.