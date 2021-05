"On est très impatients de retrouver les visiteurs" : la Foire Expo de Châteauroux fait son retour en juin

C'est bientôt le retour de la Foire Expo de Châteauroux ! Après avoir été annulé en 2020 à cause de la crise sanitaire, l'événement revient du 18 au 23 juin. Il devait initialement avoir lieu en mai, mais les organisateurs ont décidé de le décaler en juin. Comme d'habitude, la Foire Expo se tiendra à Belle-Isle, mais le vaccinodrome installé dans la salle Barbillat-Touraine continuera les injections de vaccin anti-Covid pendant l'événement.

Au programme : des bonnes affaires, des animations en déambulation dans la foire, des concerts, des stands de restauration... Cette année, la Foire Expo mettre à l'honneur l'Italie. Pour les 150 exposants comme pour les visiteurs, ce sera l'occasion de se retrouver et de profiter d'une ambiance festive, après des mois de restrictions sanitaires.

Des commerçants impatients de retrouver les habitués

"On est très impatient de retrouver les clients", raconte Fernand Figueiras, directeur de Mikit à Châteauroux, habitué de l'événement. "L'année dernière, sans la foire, on a perdu à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. Vendre des maisons à distance, c'est relativement compliqué. On a réussi à le faire quand même, mais c'est beaucoup plus simple quand on peut rencontrer les clients", ajoute-t-elle.

"La foire, c'est différent du magasin. C'est beaucoup plus décontracté, c'est beaucoup plus famille, c'est l'occasion de présenter notre matériel et de satisfaire les besoins de nos clients", estime Pascal Guillot, qui tient un magasin spécialisé dans la vente et la réparation de cyclomoteurs à Villedieu-sur-Indre.

Un espace bien-être au cœur de la foire

Pour que l'événement soit un véritable moment de convivialité et de détente pour les visiteurs, un "village bien-être" sera installé au coeur de la foire. Neuf praticiens berrichons proposeront des massages et des séances de relaxation. "On veut bichonner, chouchouter les Berrichons. On prendra soin d'eux, on a vraiment tous besoin de retrouver ces relations sociales qui nous manquent tant, et de se faire du bien, de prendre du temps pour soi", indique Laetitia Marié, une psychothérapeute qui sera présente.

Après des mois de restrictions sanitaires, l'objectif sera de faire oublier un peu le contexte actuel aux visiteurs. "Ce sera une foire presque comme les autres, avec des animations en déambulation, avec des exposants qui proposeront des prix foire, des produits atypiques, des nouveautés, l'état d'esprit familial que l'on recherche sur ce type d'événements", explique Anne-Laure Bodin, la directrice de Châteauroux Events, qui organise la foire exposition. Elle rappelle qu'un protocole sanitaire sera évidemment mis en place pour assurer la sécurité de tous. Il faudra respecter une jauge de 1.000 personnes présentes en même temps (mais cela peut évoluer en fonction de la situation sanitaire).

L'entrée de la foire est gratuite. Rendez-vous tous les jours de 10h à 20h (jusqu'à 19h le 23 juin). Il y aura des concerts le vendredi, samedi et dimanche, et les stands de restauration seront ouverts jusqu'à 23h.