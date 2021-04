Estelle Labadie : "l'Epi se rit" une épicerie ambulante à Parleboscq près de Gabarret

Quand bonne humeur, sens du commerce et service à la personne se marient, Estelle Labadie crée "l'Epi se rit" à Parleboscq (près de Gabarret), une épicerie ambulante.

Estelle Labadie a voyagé, exercé plusieurs métiers, travaillé dans la boulangerie, la chaussure, la grande distribution. Elle a aussi été aide à domicile, a suivi différentes formations, en comptabilité, secrétariat, vente, petite enfance. Estelle aime la dessin, la peinture, l'aquagym, rire, la vie tout simplement.

Aujourd'hui installée à Parleboscq (près de Gabarret), dans l'Est du département des Landes, forte de toutes ses expériences, Estelle Labadie décide de créer le 6 avril 2021 son propre commerce, "l'Epi se rit", un camion itinérant.

Estelle, dans son secteur, a choisi 5 itinéraires du lundi au vendredi. Le lundi : Larée, Marguestan, Campagne d'Arc, Ayzieu, Lias d'Arc pour finir sur la place d'Estang à partir de 13H30. Le mardi : Bretagne d'Armagnac, Cazeneuve, Lagrange et Parleboscq. Le mercredi : Escalans, Rimbez, St Pé St Simon, Escalans. Le jeudi : Castex, Montguilhem, Toujouse, Monlezun, Laujuzan et Maupas. Le vendredi : Castelnau d'Auzan, Arquizan, le matin, puis en livraison à Houillères, Castelnau d'Auzan et Labarrère.

Pour un meilleur service, pensez à commander au 07 70 01 10 40.

