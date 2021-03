Estelle Monnet, une habitante du Nord-Isère, a lancé une page facebook pour le troc qui cartonne

Estelle Monnet, votre histoire est représentative des bienfaits des réseaux sociaux, car il y en a ! En février vous avez créé votre page Facebook consacrée au troc et en un mois, 3000 personnes l'ont déjà rejointe. C'est plus que ce que vous pensiez ?

Je suis animatrice dans un établissement scolaire. J'ai regardé le film, Legacy, de Yann-Artus Bertrand et j'ai eu l'idée de cette page. Je pensais motiver une quarantaine de personnes de mon entourage afin d'échanger des savoir-faire ou des matériaux dans mon cadre quotidien et là c'est vrai que j'ai été un peu surprise de l'engouement, de la citoyenneté.

Du coup, vous avez multiplié les pages, en découpant le département, sud-Isère, pays berjalien, etc.

Oui, j'ai été obligée. Car au bout d'une semaine, j'avais déjà 500 abonnés et j'ai eu des propositions de personnes de tout le département, au-delà du Nord-Isère. Mais elles habitaient trop loin. Donc j'ai créé des extensions à la page de base et elles sont gérées par des personnes ressources que j'ai choisies sur chaque secteur.

Un mot sur ce que les gens s'échangent, pouvez-vous nous donner quelques exemples ?

Ce qui me fait chaud au cœur, c'est que ce sont des échanges auxquels je n'aurais jamais pensé. Un cours de peinture contre un cours de couture, des gens qui offrent des gâteaux contre des tables, du foin ! Mon fils de 8 ans a échangé avec un autre enfant de Voiron des gâteaux au chocolat qu'il a faits lui-même contre un déguisement. Il n'y a aucune valeur financière en jeu. On peut échanger un meuble contre un pot de confiture, à partir du moment où les deux parties sont d'accord. Le but est d'éviter de jeter des choses à la benne qui peuvent toujours servir. Le deuxième but est de créer du lien social, car avec la crise sanitaire qui dure, les gens s'éloignent les uns des autres. Pour moi, cette situation est dure à vivre, mais je ne suis pas la seule. Cela montre que cela fonctionne sans argent.

Comment faites-vous pour gérer toutes ces pages ?

Des personnes se sont présentées à moi, en me disant j'habite tel secteur et j'aimerais bien qu'il y ait une page qui se mette en place sur mon secteur. Donc, cela se fait comme cela. Après, j'essaie de ne pas y passer tout mon temps libre car j'ai une famille à m'occuper ! Le nom de la page, c'est le village solidaire, nord et sud Isère, avant-pays savoyard, Bièvre et pays berjalien.