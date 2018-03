Limoges, France

Cette société grenobloise avait acquis un terrain à Ester-Technopole en 2015, dans le but d'y installer une unité de fabrication. Le coeur de l'opération se fait en ce moment. Après avoir été mise au point dans les laboratoires grenoblois de la société, la technologie est à présent en cours de transfert vers Limoges, où sera lancé la production à échelle industrielle en septembre prochain. "On a tous les éléments du procédé de fabrication de nos capteurs d'images, où l'on dépose des couches de différentes encres, qui sont conductrices et qui nous permettent de capter les images", explique Noémie Ballot, précisément chargée de ce transfert technologique au sein de l'entreprise. "La plus grosse machine qui est installée fait 100 mètres carrés au sol, elle arrive du Japon, beaucoup de gens ont travaillé dessus, et elle a une technicité impressionnante", poursuit-elle.

Aménagement technologique chez Isorg: des machines de très haute technicité sont en cours d'installation © Radio France - Alain Ginestet

Une technicité qui permet, par exemple, de reconnaître des empreintes digitales de manière inédite: la technique est si précise et poussée que l'on peut voir les pores de la peau, voire les veines à l'intérieur d'un doigt!

Le marché des smartphones en ligne de mire

Un process qui séduit par exemple les fabricants de smartphones, à la recherche de procédures hyper-sécurisées pour les paiements sans carte bancaire. Un marché faramineux, explique le PDG d'Isorg, Jean-Yves Gomez: "En 2017, en Chine, les transactions financières faites par smartphone ont représenté _15.000 milliards de dollars_! Donc il faut sécuriser toutes ces transactions, et pour cela on a besoin de capturer de l'empreinte digitale de manière beaucoup plus précise, avec une très bonne résolution", explique-t-il. "Donc vous voyez qui peuvent être nos clients" sourit Jean-Yves Gomez, qui reconnaît par ailleurs avoir déjà, sur d'autres applications, des clients prestigieux comme Airbus. Les contacts sont-ils déjà noués avec les géants de la téléphonie? "C'est plus que noué, on a les contrats, et aujourd'hui on est en phase de développement-produit", assure le PDG d'Isorg.

A Limoges, l'entreprise emploie actuellement une quinzaine de personnes. Elle prévoit un effectif d'une cinquantaine de salariés sur le site limougeaud d'ici fin 2019. Et envisage déjà, pour la suite, un agrandissement si les commandes se confirment...