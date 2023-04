Esvres-sur-Indre : la grande braderie de printemps d'Emmaüs attire du monde

Ce samedi 1er avril, les portes d'Emmaüs s'ouvraient pour la grande braderie de printemps. Une grande vente qui attire les foules.

Certains même entrent dans le hangar en courant. Les prix de la braderie défiant toute concurrence. Au rayon vêtements, il y a foule. Sandrine a les bras chargés, "2 €, 3 €, les robes à 5 €, on n'en trouve pas quand on fait des commandes sur internet. Mais à 5 €, on sait que ça vaut le coup."

Des courses à prix abordable

De l'autre côté du hangar, les jouets s'empilent pour les enfants. Gaël en profite pour prendre quelques Lego pour ses deux garçons, "les jeux, c'est deux, cinq, douze, ou quinze euros. C'est pas très cher par rapport à ce qu'il peut y avoir dans le commerce. Ce sont des jeux qu'ils n'auraient pas eu si on n'était pas venu là. Et puis, comme ils aiment bien ce genre de jeux, ça permet d'avoir une belle collection, pas très très chère."

Des trouvailles improbables

Et puis parmi ces innombrables objets en vente, Brigitte a fait quelques trouvailles plus rares, "j'ai acheté une cloche. Ma soeur en fait la collection. Je viens de payer 200 €. Mais je pense qu'elle peut aller beaucoup plus que ça, vers les 800 €. Donc oui, c'est une affaire. Ici, on fait des affaires."

Les vélos, très demandés

Juste avant l'entrée du hangar, les vélos sont de sortis. Il y en a beaucoup en rayon, mais d'autres sont stockés pour satisfaire les clients sur deux jours. Le vélo fait parti des ventes stars du week-end, avec des prix cassés, qui défient, eux aussi, toute concurrence.

L'an dernier, presque 60.000 € avaient été récoltés pour la rénovation des bâtiments d'Emmaüs, mais aussi pour des associations locales et d'autres groupes appartenant à Emmaüs.